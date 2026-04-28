Як отримати рекордний урожай помідорів: цей лайфхак дачників вразить кожного

Кисле молоко містить молочнокислі бактерії та органічні кислоти, які формують середовище, несприятливе для розвитку грибків, зокрема збудника фітофторозу

28 квітня 2026, 17:05
Клименко Елена

Багато людей звикли без роздумів виливати прострочене молоко, навіть не підозрюючи, що воно може стати корисним ресурсом для догляду за томатами на грядці.

Як кисле молоко допомагає городині?

Фахівці з садівництва зазначають, що продукт із вичерпаним терміном придатності можна успішно застосовувати як натуральне добриво для помідорів. Зокрема, у профільних матеріалах підкреслюється його подвійна дія — живлення рослин і захист від хвороб.

Кисле молоко багате на молочнокислі бактерії та природні кислоти. Потрапляючи на листя, воно формує тонкий захисний шар, який ускладнює розвиток і поширення грибкових інфекцій. Завдяки цьому знижується ризик появи небезпечних захворювань, серед яких і фітофтороз, що часто уражає томати у вологу погоду.

Чому це працює як підживлення?

Основна користь прокислого молока полягає у високому вмісті кальцію. Цей елемент відіграє ключову роль у формуванні міцних клітин рослини та безпосередньо впливає на якість урожаю. При дефіциті кальцію у помідорів нерідко виникає верхівкова гниль — потемніння та псування плодів у нижній частині.

Крім кальцію, у складі молока присутні азот, мінерали, білки, природні цукри та вітаміни групи B. Такий комплекс сприяє активному росту кущів, формуванню густого зеленого листя та зміцненню рослини в цілому. Завдяки цьому томати краще витримують навантаження під час дозрівання плодів.

Додатково корисні речовини покращують обмінні процеси в тканинах рослини, що позитивно впливає на розвиток плодів. У результаті помідори стають більш соковитими, міцними та навіть можуть набувати приємнішого солодкуватого смаку.

