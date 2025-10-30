Останні кілька років полиці магазинів заполонили так звані кисневі пральні порошки або порошки з активним киснем. Виробники обіцяють, що вони перуть краще за звичайні засоби, видаляють плями навіть у холодній воді та повністю безпечні для тканин і шкіри. Але чи справді цей продукт вартий свого "хайпу"?

Що таке розрекламований кисневий пральний порошок і чи варто витрачати на нього гроші

Що таке кисневий пральний порошок

Кисневий порошок — це не зовсім новинка, а оновлена версія звичайних пральних засобів із додаванням кисневого відбілювача.

Основна діюча речовина — перкарбонат натрію. Під час прання у воді він розкладається на соду та активний кисень, який і допомагає "розщеплювати" бруд і плями.

Його ще називають екологічною альтернативою хлорним відбілювачам, адже він не має різкого запаху та не пошкоджує волокна тканин.

Як він працює

Активний кисень окислює забруднення, роблячи їх легкорозчинними.

Добре справляється з плямами від кави, вина, поту, фруктів.

Найефективніше діє при температурі від 40°C і вище, бо саме в теплі активується реакція виділення кисню.

Підходить і для прання білизни, і для чищення побутових поверхонь.

Переваги

Без хлору, тому не руйнує тканини й не викликає алергій.

Має антибактеріальний ефект.

Залишає речі свіжими, без хімічного запаху.

Може бути екологічнішим варіантом, бо не забруднює воду токсичними сполуками.

Недоліки

Не завжди ефективний у холодній воді. Для коротких прань при 30°C результат може бути слабшим.

Не видаляє жирні плями так добре, як ензимні пральні засоби.

У деяких брендів "кисневий" ефект — це лише маркетинг, а не реальна дія (варто перевіряти склад).

Ціна іноді вища, ніж у звичайних порошків, хоча результат — схожий.

На що звертати увагу при покупці

У складі має бути sodium percarbonate або peroxy compound — це справжній активний кисень.

Уникайте засобів із написом "oxygen formula", якщо виробник не вказує конкретну речовину.

Якщо ви перете переважно у холодній воді, шукайте варіанти з ензимами, які активні при 30°C.

Висновок

Кисневий пральний порошок справді працює, але не є чарівним засобом. Він добре очищує світлі та білі тканини, освіжає речі та безпечніший за хлорні відбілювачі. Проте за складністю плям і температурою прання він поступається звичайним сучасним гелям із ферментами.

Якщо ви прагнете екологічного, м’якого та безпечного прання — такий порошок справді вартий уваги.

Але якщо шукаєте максимальну ефективність для складних плям і низьких температур — не варто переплачувати лише за слово "кисневий" на упаковці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, про засіб для прання, який підкорив інтернет, і це не капсули.