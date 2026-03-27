Що потрібно обов’язково посадити у квітні: вражаючий секрет щедрого врожаю

Квітень вважається вирішальним періодом для городників, адже саме в цей час закладається основа майбутнього врожаю. Тепліша погода створює оптимальні умови для висівання основних культур, що дозволяє вже влітку отримати рясні плоди. Експерт із садівництва Бенедикт Ванхімс наголошує, що цей місяць є ключовим для старту посівного сезону.

Серед культур, які варто висівати насамперед, — морква. Її рекомендують одразу сіяти у відкритий ґрунт, оскільки пересадка може негативно вплинути на форму коренеплодів. Для важких ґрунтів краще обирати короткі сорти, а також не забувати про захист молодих сходів від шкідників.

Кабачки також добре підходять для квітневого посіву. Вони швидко ростуть і дають щедрий урожай. Насіння висівають за кілька тижнів до завершення заморозків, спочатку в окремі ємності, а згодом пересаджують у відкритий ґрунт.

Огірки потребують тепла і вологи, тому їхній посів у цей період дає хороші результати. Регулярний полив і підживлення допоможуть уникнути гіркоти плодів. Не менш витривалим є мангольд — культура, яка добре переносить як холод, так і спеку та стабільно дає врожай.

Також варто звернути увагу на селеру. Її не слід висівати надто рано, щоб уникнути передчасного цвітіння. Насіння розміщують на поверхні ґрунту, зволожують і створюють тепличний ефект.

Окрім овочів, у квітні доцільно висаджувати декоративні рослини. Гейхери, льонці, рудбекії та календула не лише прикрасять сад, а й сприятимуть залученню запилювачів.

Не менш важливим є догляд за компостом. Щоб уникнути появи неприємного запаху та мух, до нього додають подрібнені паперові пакети, які поглинають зайву вологу й підтримують чистоту.

