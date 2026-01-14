logo_ukra

Носіть це із собою — і проблеми на роботі обходитимуть стороною: езотерики назвали головні обереги
commentss НОВИНИ Всі новини

Носіть це із собою — і проблеми на роботі обходитимуть стороною: езотерики назвали головні обереги

Кажуть, саме ці речі «глушать» заздрість, знімають напругу в колективі та захищають від токсичних людей.

14 січня 2026, 13:30
Автор:
Проніна Анна

Навіть у стабільному колективі інколи виникає відчуття, що все йде не так: колеги дратують, керівництво чіпляється до дрібниць, дедлайни сипляться один за одним, а розмови в коридорах залишають неприємний осад. Езотерики стверджують: часто причина не лише в обставинах, а й в енергетиці людини, яка стає вразливою до чужих емоцій, заздрості та прихованої агресії.

Носіть це із собою — і проблеми на роботі обходитимуть стороною: езотерики назвали головні обереги

Що при собі тримати, щоб уникати неприємностей на роботі та не притягувати конфлікти

За повір’ями, робота — одне з найбільш "шумних" енергетично місць. Тут перетинаються амбіції, страхи, конкуренція та втома. Саме тому багато хто несвідомо починає втрачати сили або притягувати конфлікти. Щоб цього уникнути, знавці радять мати при собі прості, але дієві речі, які працюють як своєрідні фільтри.

Одним із найпоширеніших оберегів вважають шпильку, приколену з внутрішнього боку одягу. В езотеричній традиції вона "замикає" негативну енергію та не дає їй проникати в біополе людини. Особливо радять носити шпильку тим, хто часто стає об’єктом пліток або працює в напруженому колективі.

Не менш популярний варіант — натуральний камінь у кишені або сумці. Чорний турмалін, онікс або обсидіан вважаються камінням захисту: їм приписують здатність поглинати негатив і знижувати рівень емоційного тиску. При цьому езотерики радять періодично "очищати" камінь — наприклад, промиваючи його під проточною водою.

Ще один несподіваний, але дуже давній символ — звичайна монета. Її носять як знак стабільності та захисту від фінансових і робочих втрат. Вважається, що монета допомагає уникати несправедливих рішень керівництва та притягує більш лояльне ставлення.

Окрему увагу приділяють аромам. Маленький шматочок лаврового листа, кориці або сушеної гвоздики в гаманці, за повір’ями, допомагає зберігати холодний розум і не втягуватися в конфлікти. Такі запахи вважають "заземлюючими" — вони знижують тривожність і роблять людину менш уразливою до емоційних атак.

Езотерики наголошують: жоден оберіг не працює сам по собі. Важливо не демонструвати ці речі, не хвалитися ними і не передавати з рук у руки. Вважається, що особистий захист ефективний лише тоді, коли він зберігає інтимність і пов’язаний із внутрішнім наміром людини — зберігати спокій, гідність і рівновагу на роботі.

Читайте також в "Коментарях", що треба зробити перед сніданком, аби притягнути гроші. 



