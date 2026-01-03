Непрохана гостя на порозі: до грошей, сварок чи гріха — несподіване пояснення священника ПЦУ

Жаба, яка несподівано з’являється біля дому або намагається залізти в оселю, традиційно викликає тривогу. Для одних це — лячний знак, для інших — передвісник змін і навіть удачі. Народні прикмети трактують таку подію по-різному, але не всі з них, як з’ясувалося, безпечні.

Жаба лізе до хати — чекайте сюрпризів: добра прикмета чи сигнал про проблеми

У давніх віруваннях жаба мала суперечливе значення. Наші предки подекуди вірили, що на жабу, змію або кота може обернутися відьма, аби проникнути до господарства й нашкодити худобі. Саме тому земноводних боялися, але водночас остерігалися завдавати їм шкоди — це вважалося великим гріхом.

В інших традиціях жаба, навпаки, символізувала родючість, достаток і оновлення. У східних культурах її й досі вважають знаком багатства — недарма фігурки жаб часто пов’язують із фінансовою удачею.

Згідно з прикметами, поява жаби в домі може означати період змін або різку зміну погоди, адже земноводні тісно пов’язані з водною стихією.

Колір і поведінка: що обіцяють прикмети

Трактування значною мірою залежить від вигляду та дій жаби:

велика коричнева жаба — до конфліктів на роботі

зелена жаба — до сварок із близькими

Також важливо, де саме перебуває непрохана гостя:

сидить біля будинку — можливі родинні неприємності

під дверима — до новин або змін

залізла в оселю, але не йде далі порога — до приїзду родичів

швидко вистрибнула з дому — гості будуть ненадовго

квакає в приміщенні — до дощу

стрибає по столу — можливі фінансові труднощі

Що каже церква

Тим часом священник Православної церкви України Олексій Філюк закликає не вірити забобонам і не перетворювати страхи на жорстокі "обряди".

За його словами, траплялися випадки, коли люди, побачивши жабу в домі чи на порозі, заштовхували її в трилітрову банку та засипали сіллю, вважаючи це способом захисту від злих чар. Священник наголошує: такі дії є гріхом.

"Якщо жаба з’явилася на вашому порозі, просто візьміть віник і обережно відштовхніть її, нехай далі собі скаче", — пояснив Філюк.

Що робити насправді

Зоозахисники зазначають: найчастіше жаби з’являються біля людських осель через знищення природного середовища або підвищену вологість. Підвали й приватні будинки стають для них тимчасовим прихистком.

Залишати жабу в домі не варто, але шкодити їй або виганяти агресивно — категорично не можна. Найкраще рішення — спокійно відчинити двері та дати земноводному можливість піти самостійно, без страху й забобонів.

