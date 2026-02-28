Не робіть цього в березні: 7 помилок у саду, які можуть знищити майбутній урожай

Початок березня в Україні – це ще фактично зима. У більшості регіонів зберігаються нічні морози, лежить сніг або ґрунт залишається перезволоженим. Саме в цей період садівники найчастіше припускаються критичних помилок – передчасно обрізають дерева, знімають укриття чи починають “генеральне прибирання” ділянки.

Кінець зими – вирішальний період для дерев, ягідників і розсади

Агрономи наголошують: кілька правильних дій наприкінці зими напряму впливають на силу росту рослин і врожайність у сезоні.

Оглянути дерева після морозів

Різкі перепади температур узимку спричиняють морозобоїни – глибокі тріщини на корі. Найчастіше страждають яблуні, груші та молоді саджанці.

Перевірте, чи немає:

– глибоких тріщин;

– відшарування кори;

– пошкоджень від мишей або зайців.

Проблеми важливо виявити до активного сокоруху. Навесні тріщини обробляють садовим варом або спеціальними замазками.

Перевірити зимові укриття

Відлиги можуть спричиняти накопичення конденсату під агроволокном. Це провокує випрівання троянд, винограду чи молодих дерев.

Не знімайте укриття повністю під час короткого потепління. Краще обережно провітрювати рослини й стежити, щоб матеріал не притискав пагони.

Підготувати інструменти

Тупий секатор – це відкрита рана для дерева. Кінець зими – час заточити леза, перевірити пилки й обов’язково продезінфікувати інструмент спиртовмісним розчином.

Якість зрізу визначає, наскільки швидко дерево відновиться.

Планувати обрізку, але не поспішати

Обрізку можна проводити лише при температурі не нижче –5 °C. За сильнішого морозу деревина стає крихкою, і зрізи тріскаються.

Наприкінці зими доцільно прибрати лише сухі або зламані гілки. Масову формувальну обрізку краще відкласти до стабільного потепління.

Перевірити посадковий матеріал

Бульби жоржин, цибулини гладіолусів, живці винограду потребують ревізії.

Важливо:

– видалити підгнилі екземпляри;

– контролювати вологість;

– не допустити передчасного проростання.

Підготувати насіння

Березень – старт для розсади томатів, перцю, баклажанів. Перед посівом перевірте термін придатності насіння та проведіть тест на схожість.

Пророщування на вологій серветці допоможе уникнути порожніх контейнерів і втрати часу.

Захистити сад від гризунів

Наприкінці зими миші та зайці особливо активно пошкоджують кору. Кільцювання стовбура може повністю знищити дерево. Якщо захист не встановили восени – саме час це зробити.

Головне правило

Березень – місяць обережності. Найбільша помилка – орієнтуватися лише на календар, а не на реальну температуру повітря. У Західній Україні та на Прикарпатті поворотні заморозки трапляються навіть наприкінці місяця.

Правильна стратегія – спостерігати, планувати й діяти поступово. Саме кінець зими визначає, чи буде сад здоровим і врожайним улітку.

