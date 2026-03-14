Не дивіться у дзеркало після опівночі: містики попередили про небезпечну прикмету

Дзеркала здавна вважаються одним із найзагадковіших предметів у домі. У багатьох культурах їх сприймали не лише як звичайний предмет побуту, а й як символічний "портал" між світами. Саме тому з ними пов’язано чимало прикмет і містичних застережень.

Чому вночі не радять дивитися у дзеркало: пояснення містичних вірувань

Як передають "Коментарі", містики та дослідники народних вірувань пояснюють, що ніч вважається часом посиленої енергетики, а дзеркало нібито може відображати не лише людину, а й невидимі сили.

Чому вночі не радять дивитися у дзеркало

За народними віруваннями, після заходу сонця дзеркало може накопичувати негативну енергію, яка відображається разом із людиною. Саме тому наші предки намагалися не дивитися у дзеркало після опівночі, особливо при слабкому світлі.

Вважалося, що в темряві дзеркальна поверхня може спотворювати відображення, і людина бачить те, чого насправді немає.

Через це з’явилася прикмета: якщо довго вдивлятися у дзеркало вночі, можна накликати тривогу, страх або дивні сни.

Дзеркала у народних обрядах

У багатьох містичних традиціях дзеркала використовували для ворожіння та передбачення майбутнього.

Наприклад, під час старовинних обрядів дівчата дивилися у дзеркала при свічках, намагаючись побачити образ майбутнього нареченого. Проте такі ритуали вважалися небезпечними, тому їх проводили лише у певні дні.

Через це з’явилося переконання, що дзеркало може притягувати невидимі сили, якщо дивитися в нього вночі.

Що радять містики

Прихильники містичних практик радять уникати дзеркал у повній темряві, особливо якщо людина перебуває у стані тривоги або стресу.

Також у народних традиціях існує порада накривати дзеркала тканиною, якщо в кімнаті спить людина або відбуваються важливі події.

Вважається, що це допомагає захистити простір від негативної енергії.

Водночас психологи пояснюють, що страх перед дзеркалами у темряві може бути пов’язаний із роботою людської уяви. У слабкому освітленні мозок іноді "домальовує" образи, що може викликати відчуття містики.

Попри це, прикмета про нічні дзеркала досі залишається популярною, а багато людей воліють не дивитися у них після півночі.

