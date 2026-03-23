Навіщо класти сірник у розсаду: цей березневий лайфхак вразить кожного дачника

Багато городників знають прості та доступні способи, які допомагають прискорити ріст рослин і зробити розсаду більш здоровою. Одним із таких незвичних, але ефективних методів є використання звичайних сірників під час вирощування розсади. На перший погляд це здається дивним, проте практика показує, що такий прийом дійсно працює.

Цей старовинний трюк відомий садівникам десятиліттями, хоча у популярних виданнях про нього пишуть рідко. Як зазначають у телеграм-каналі для любителів садівництва "Ваша дача", вставлені у ґрунт сірники можуть допомогти розсаді зміцнитися та отримати додаткову природну підтримку.

Принцип дії досить простий: головка сірника містить невелику кількість сірки та фосфору. Поступово розкладаючись у вологому ґрунті, ці речовини потрапляють у кореневу зону рослини, стимулюючи ріст і захищаючи молоді корені.

Ефекти від використання сірників у ґрунті такі:

· підсилюється розвиток кореневої системи;

· пригнічується розвиток деяких грибкових захворювань;

· у деяких випадках це може відлякувати ґрунтових шкідників.

Як правильно застосовувати:

1. Вставте 1–2 сірники головкою вниз біля стінки стаканчика з розсадою;

2. Не розміщуйте їх безпосередньо під корінням;

3. Досить зробити це один раз на весь період вирощування.

Важливо зазначити, що сірники не замінюють добрива та не забезпечують рослину повним набором необхідних мікроелементів. Це радше невелика природна підтримка, яка допомагає розсаді рости здоровішою та більш стійкою до шкідників та грибкових інфекцій.

