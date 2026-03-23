logo_ukra

BTC/USD

68257

ETH/USD

2040.87

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Корисні поради Навіщо класти сірник у розсаду: цей березневий лайфхак вразить кожного дачника
commentss НОВИНИ Всі новини

Навіщо класти сірник у розсаду: цей березневий лайфхак вразить кожного дачника

Головка сірника містить трохи сірки та фосфору, які, розкладаючись у вологому ґрунті, надходять у зону коренів рослини

23 березня 2026, 11:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Багато городників знають прості та доступні способи, які допомагають прискорити ріст рослин і зробити розсаду більш здоровою. Одним із таких незвичних, але ефективних методів є використання звичайних сірників під час вирощування розсади. На перший погляд це здається дивним, проте практика показує, що такий прийом дійсно працює.

Фото: з відкритих джерел

Цей старовинний трюк відомий садівникам десятиліттями, хоча у популярних виданнях про нього пишуть рідко. Як зазначають у телеграм-каналі для любителів садівництва "Ваша дача", вставлені у ґрунт сірники можуть допомогти розсаді зміцнитися та отримати додаткову природну підтримку.

Принцип дії досить простий: головка сірника містить невелику кількість сірки та фосфору. Поступово розкладаючись у вологому ґрунті, ці речовини потрапляють у кореневу зону рослини, стимулюючи ріст і захищаючи молоді корені.

Ефекти від використання сірників у ґрунті такі:

·         підсилюється розвиток кореневої системи;

·         пригнічується розвиток деяких грибкових захворювань;

·         у деяких випадках це може відлякувати ґрунтових шкідників.

 Як правильно застосовувати: 

1.    Вставте 1–2 сірники головкою вниз біля стінки стаканчика з розсадою;

2.    Не розміщуйте їх безпосередньо під корінням;

3.    Досить зробити це один раз на весь період вирощування.

Важливо зазначити, що сірники не замінюють добрива та не забезпечують рослину повним набором необхідних мікроелементів. Це радше невелика природна підтримка, яка допомагає розсаді рости здоровішою та більш стійкою до шкідників та грибкових інфекцій.

Портал "Коментарі" раніше писав, що якщо ви хочете отримати міцні та здорові томати, які швидко приживаються і дарують щедрий урожай, досвідчені дачники рекомендують звернути увагу не лише на регулярний догляд, а й на склад суміші, яку варто додавати в лунку під час посадки. Є один перевірений народний метод, що значно покращує розвиток розсади та стимулює високий врожай. І, що важливо, для цього не потрібно купувати дорогі добрива — всі інгредієнти для такої підгодівлі знайдуться в будь-якому домі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини