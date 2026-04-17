Миші тікають за 3 хвилини: дачники назвали простий трюк без хімії, який працює весь сезон

Проніна Анна
З настанням тепла миші масово перебираються ближче до людських осель і городів. Вони пошкоджують посадки, псують запаси та можуть переносити небезпечні інфекції. Але досвідчені дачники запевняють: позбутися гризунів можна швидко, гуманно і без жодної “хімії”.
Один запах – і гризуни зникають: як гуманно вигнати мишей із саду без пасток
Як повідомляють "Коментарі", ефективний спосіб полягає у використанні природних запахів, які миші не переносять. І головний секрет – звичайний полин.
Саме тому сади, городи та підвали стають для них ідеальним середовищем.
Його запах діє на мишей як потужний природний репелент. Достатньо витратити кілька хвилин, щоб розкласти пучки рослини в ключових місцях – і ефект може тривати весь сезон.
Також пучки рослини кладуть у коморах, льохах, підвалах або вздовж стежок. Особливо ефективно це працює у місцях зберігання продуктів.
Миші мають дуже чутливий нюх, тому уникають місць, де відчувають такі аромати. Вони не гинуть, а просто залишають територію у пошуках більш комфортного середовища.
Полин легко знайти в природі або виростити самостійно, тому метод не потребує фінансових витрат.
У більшості випадків цього методу достатньо, щоб забути про проблему на весь сезон.
Таким чином, простий природний трюк може виявитися ефективнішим за дорогі засоби. І головне – він дозволяє позбутися мишей без шкоди для довкілля.
