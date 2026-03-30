Квітень вирішує все: коли садити, щоб зібрати рекордний урожай – повний календар дачника

Проніна Анна
Квітень – це місяць, коли вирішується доля майбутнього врожаю. Саме зараз дачники та городники виходять на повноцінні польові роботи, і навіть одна помилка у виборі дати або культури може вплинути на результат сезону.
Посівний календар на квітень 2026 – найкращі дні, культури та секрети врожайності
Експерти та досвідчені городники наголошують – планування робіт у квітні варто поєднувати з фазами Місяця, погодними умовами та типом ґрунту. Саме такий підхід дозволяє отримати сильні сходи і збільшити врожайність.
Натомість у дні молодика та повного місяця краще утриматися від будь-яких посівних робіт. У квітні це 3, 6–8, 12–14, 17 та 26–28 числа. У цей час рослини більш вразливі, а результати можуть бути значно гіршими.
За стабільного тепла вже можна висаджувати картоплю та навіть ранню кукурудзу. Також активно висівають розсаду – томати, перець, баклажани та капусту.
Для різних типів робіт існують свої оптимальні дні. Наприклад, овочі у відкритому ґрунті краще садити 1–2, 5, 10–11, 15, 20, 22–24 і 28–30 квітня.
Зелень і прянощі добре ростуть, якщо їх висівати 1–4, 10–11, 15, 18–21 і 30 числа.
А для розсади найбільш вдалий період – 1–3, 5, 9–11, 15–17 і 19–24 квітня.
На клумбах можна сміливо висаджувати холодостійкі квіти – айстри, чорнобривці, календулу, маргаритки, жоржини та волошки. Вони витримують нічні похолодання і швидко йдуть у ріст.
Оптимальна температура для більшості культур – від +8 до +12°C у ґрунті. Якщо земля ще холодна, навіть найкраща дата не дасть результату.
Також варто пам’ятати про весняні заморозки. У квітні вони трапляються доволі часто, тому розсаду краще накривати агроволокном або плівкою.
Окрему увагу слід приділити підживленню. Навесні рослинам потрібен азот для активного росту, але важливо не переборщити – надлишок може призвести до слабкого цвітіння.
Вважається, що під час зростаючого Місяця активніше розвивається надземна частина рослин, а під час спадного – коренева система. Саме тому правильний вибір дати може вплинути на врожайність.
У підсумку, квітень – це не просто початок сезону, а ключовий період, який визначає результат на весь рік. І ті, хто грамотно спланує роботи зараз, мають значно більше шансів отримати щедрий і якісний урожай.
Читайте також в "Коментарях", що перед висіванням насіння досвідчені городники завжди проводять одну важливу процедуру – замочування. Воно допомагає знезаразити посівний матеріал, активізувати проростання та зробити розсаду більш стійкою до хвороб.