Квітень покаже, хто буде з грошима: стародавні прикмети, які реально працюють

Проніна Анна
Попри сучасні технології та прогнози погоди в один клік, багато людей досі довіряють перевіреним часом прикметам. І не дарма – саме квітень вважається місяцем, який "розкриває карти" на весь рік: від врожаю до фінансового благополуччя.
Народні прикмети на квітень: як зрозуміти, чи буде врожай, тепло і фінансовий успіх
Наші предки уважно стежили за природою і вірили: навіть найменші зміни можуть підказати, яким буде літо, чи прийдуть дощі та чи варто чекати на достаток.
Вважалося, що квітень визначає не лише погоду, а й енергетику всього року.
Ось прикмети, на які звертали особливу увагу:
Розкриваються проліски – буде погожий день.
Якщо у пташиних гніздах менше яєць – рік буде не врожайним.
Жайворонки довго співають – триматиметься ясна погода.
Вільха розпускається раніше за березу – літо буде дощове, якщо навпаки – сухе.
Осика рясно цвіте – чекайте посухи, якщо слабко – дощів буде більше.
Ранковий туман у квітні – до ясної погоди.
Ластівки почали вити гнізда – холоди вже позаду.
Багато хрущів – на посушливе літо.
Вітер із південного заходу – до тривалої негоди.
Черемха зацвітає – попереду останні заморозки.
Сині хмари – до тепла й дощу.
Дощ починається з великих крапель – швидко закінчиться.
Туман стелиться по воді – буде ясно, підіймається вгору – до опадів.
Місяць "ріжками" донизу – на тепло і хороший урожай.
Дуб розпускається раніше за ясен – літо буде сухим.
Поява жовтого первоцвіту – до стабільного тепла.
Туман проти сонця вранці – дощу не буде.
Якщо у коней "пітніють" копита – скоро потепліє.
Цікаво, що багато з цих прикмет частково підтверджуються і сучасною наукою: поведінка тварин і рослин справді змінюється перед погодними коливаннями.
Саме тому навіть сьогодні люди продовжують звертати увагу на такі "знаки" – як на спосіб краще відчути ритм природи і трохи зазирнути в майбутнє.
