logo_ukra

BTC/USD

91453

ETH/USD

3145.15

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

49.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля Корисні поради Холодильник без запаху за хвилини: лайфхак, який реально працює
commentss НОВИНИ Всі новини

Холодильник без запаху за хвилини: лайфхак, який реально працює

Навіть після усунення джерела запаху він може залишатися, проте позбутися неприємного аромату зовсім легко

8 грудня 2025, 15:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кожна господиня знає, як іноді холодильник може видавати неприємний запах. Найчастіше це трапляється через зіпсовані продукти або страви з сильним ароматом — рибу, цибулю, часник, ковбасу та інші. І навіть якщо усунути джерело запаху, неприємний аромат може залишатися надовго. Але насправді позбутися його досить легко і швидко.

Холодильник без запаху за хвилини: лайфхак, який реально працює

Фото: з відкритих джерел

Найпростіший спосіб — використати звичайну кухонну сіль. Досить пересипати її у посудину з широким горлом, наприклад у миску або контейнер, і поставити на нижню полицю холодильника. Через деякий час неприємний запах повністю зникне. Сіль діє як природний абсорбент: її кристали поглинають аромат залишків продуктів, залишаючи холодильник свіжим і чистим.

Щоб результат був ще ефективнішим, можна поєднати сіль з іншими натуральними засобами. Наприклад, мелена кава у відкритій чашці відмінно вбирає запахи і залишає приємний аромат. Лимонні дольки або шкірка цитрусових не тільки усувають неприємні аромати, а й освіжають повітря. Активоване вугілля теж добре працює — кілька таблеток або шматочків у мисці допоможуть нейтралізувати навіть стійкі запахи.

Не менш важливо підтримувати чистоту холодильника і регулярно перевіряти терміни придатності продуктів. Чистий холодильник — це не тільки приємний запах, а й гарантія безпечного зберігання продуктів для всієї родини.

Секрет простий: трохи солі, природні абсорбенти та увага до чистоти — і холодильник залишатиметься свіжим, а продукти не зіпсуються. Тепер неприємний запах більше не зіпсує ваші страви і не створить дискомфорт у кухні. 

Як вже писали "Коментарі", часто трапляється, що ми забуваємо прості речі, відчуваємо постійні головні болі або нам важко зосередитися. Причина багатьох цих проблем криється прямо у нашому мозку.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини