«Еко» — не означає безпечно: популярний кисневий порошок може спалити шкіру й зіпсувати дім за одну ніч

Кисневий порошок, відомий також як перкарбонат натрію, давно має репутацію "екологічної альтернативи" агресивній хімії. Його додають у прання, використовують для відбілювання, чищення плитки, ванни й навіть дитячих речей. Але експерти з побутової безпеки попереджають: за неправильної експлуатації цей "безпечний" порошок перетворюється на справжню хімічну загрозу.

Його рекламують як диво-засіб для прання, але мовчать про головне: ось чим насправді небезпечний кисневий порошок

Основна небезпека полягає в тому, що перкарбонат при контакті з гарячою водою активно виділяє кисень і перекис водню. Саме ця реакція забезпечує відбілювальний ефект, але водночас може викликати хімічні опіки шкіри та слизових оболонок. У дерматологічних рекомендаціях зазначається: контакт порошку з вологою шкірою здатен спричинити подразнення, почервоніння та навіть мікроопіки, особливо у людей з чутливою шкірою.

Не менш серйозна загроза — вдихання пилу. Дрібні частинки легко потрапляють у дихальні шляхи й можуть викликати кашель, першіння в горлі та алергічні реакції. Саме тому фахівці радять працювати з кисневим порошком лише в рукавичках, а за можливості — уникати різких рухів, які піднімають пил у повітря.

Окрема проблема — зіпсовані речі. Попри популярні поради з соцмереж, перкарбонат категорично не підходить для вовни, шовку, шкіри, шкірозамінника та виробів із дерев’яними ґудзиками. Натуральні волокна після замочування можуть втратити форму, стати ламкими або "з’їстися" плямами. Майстри з ремонту одягу зазначають: відновити такі речі після кисневого порошку часто неможливо.

Небезпечний він і для дому. Алюмінієві, мідні та чавунні предмети вступають у реакцію з активним киснем, що призводить до корозії та темних плям. Лаковані й поліровані поверхні, дерев’яні меблі та навіть лінолеум можуть втратити блиск або покритися матовими розводами вже після одного неправильного чищення.

Ще один нюанс, про який рідко говорять у рекламі: кисневий порошок працює лише при високих температурах. Його ефективність починається приблизно з 40°C і досягає максимуму в дуже гарячій воді — до 90–95°C. Для холодного або делікатного прання він не лише марний, а й небезпечний, адже частинки можуть не розчинитися повністю.

Медики також наголошують на важливості ретельного полоскання. Залишки активної речовини в тканині здатні викликати алергію, свербіж і контактний дерматит, особливо у дітей.

Висновок простий: кисневий порошок — не "чарівний" і не універсальний засіб. Він може бути корисним, але лише за чіткого дотримання інструкцій. У протилежному випадку замість чистоти можна отримати зіпсований одяг, пошкоджений дім і проблеми зі здоров’ям.

