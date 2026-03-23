Ця закуска з крашанок стане справжнім відкриттям на Великдень: неймовірний рецепт

Після святкування Великодня у багатьох родинах залишається чимало крашанок, які не встигають з’їсти одразу. Замість того щоб вони лежали без діла, з них можна приготувати оригінальну та дуже смачну закуску — мариновані яйця, які легко можуть стати головною стравою на столі.

Цим простим рецептом поділилася українська блогерка Альона Карпюк у TikTok. Страва не потребує складних інгредієнтів чи багато часу, але результат приємно здивує навіть вибагливих гурманів.

Для приготування знадобляться варені яйця, свіжа зелена цибуля, соєвий соус, трохи кип’яченої води, кілька зубчиків часнику, кунжут і гострий соус. Поєднання цих компонентів створює насичений маринад із пікантним смаком і приємним ароматом.

Спочатку потрібно дрібно нарізати зелену цибулю та часник. Далі всі інгредієнти слід змішати в банці: додати соєвий соус, воду, кунжут і гострий соус. Коли маринад готовий, у нього акуратно викладають очищені варені яйця. Важливо, щоб вони були повністю покриті рідиною — тоді смак вийде максимально насиченим.

Після цього банку щільно закривають і ставлять у холодильник щонайменше на шість годин. За цей час яйця добре просочаться маринадом і набудуть яскравого, трохи гострого смаку. За бажанням їх можна залишити настоюватися довше — тоді закуска стане ще більш виразною.

Готові мариновані яйця чудово підійдуть як самостійна страва або як доповнення до святкового столу. Вони не лише допоможуть використати залишки крашанок, а й приємно урізноманітнять великоднє меню.

