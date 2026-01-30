Чому цього року варто запалити Стрітенську свічку і що обов’язково робити на 2 лютого

Стрітення Господнє – одне з найдавніших і наймістичніших християнських свят, яке з’єднує церковну традицію та народні вірування. Цього дня, 2 лютого 2026 року, українці відзначатимуть не лише зустріч людини з Богом, а й перехід від зими до весни. Саме свято походить від старослов’янського слова "стрітення", що означає "зустріч". У Єрусалимському храмі Марія та Йосип принесли немовля Ісуса, де його зустрів старець Симеон – і ця подія стала символом нового життя та надії.

Стрітення 2026: свічки, вода і секрети предків, які реально змінюють долю

Особлива увага на Стрітення приділяється свічкам і воді. Освячені в церкві свічки, відомі як громничні, вважаються потужними оберегами. Їх запалюють відразу після повернення додому, аби захистити житло від грози, пожеж і хвороб, а землю та посіви – від негоди. Ці свічки зберігають цілий рік і використовують у критичних ситуаціях: під час бурі, хвороби чи навіть під час пологів.

Не менш сильним символом є Стрітенська вода. За стародавнім звичаєм, її збирали з танучих бурульок, а сьогодні освячують у церкві. Вона здатна лікувати рани, очищати від пристріту, захищати домашню худобу та вулики. Бджоли, що контактують із цією водою, краще роїться та дають більше меду. Для людини ж Стрітенська вода – символ чистоти душі і здоров’я на весь рік.

На Стрітення заборонено важку фізичну роботу, прання, сварки та алкоголь. Це день для очищення душі, молитви і спілкування з рідними. Подорожувати цього дня небезпечно – наші предки вірили, що зима може "зупинити" мандрівника або послати йому труднощі на дорозі.

Народні прикмети цього дня продовжують діяти: якщо ніч ясна – буде багатий урожай фруктів; ранковий сніг віщує ранній врожай, вечірній – пізній; тепло і сонце обіцяють ранню весну, а ясна і тиха погода – успіх пасічнику. Справжня магія Стрітення у тому, що кожен обряд і прикмета – це не лише традиція, а й спосіб налаштувати себе на добробут, здоров’я і гармонію на весь рік.

Таким чином, 2 лютого 2026 року українці мають змогу не просто дотримуватися ритуалів, а й підключитися до багатовікової енергії предків, яка, за віруваннями, реально впливає на здоров’я, родину і врожай. Запалена свічка та крапля освяченої води цього дня – маленькі, але сильні символи надії та захисту.

