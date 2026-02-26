Білити чи не білити: весняна помилка, яка може коштувати вам врожаю

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Щовесни тисячі садівників беруться за пензлі й відра з вапном, переконані, що саме побілка врятує їхній сад від хвороб і сонячних опіків. Але чи справді березнева побілка така необхідна? І чи не шкодить вона більше, ніж допомагає?
Побілка плодових дерев навесні – користь, ризики та головні помилки садівників
Фахівці з плодівництва наголошують: осінь – найкращий час для побілки. Саме тоді вона виконує головну функцію – захищає кору взимку від морозобоїн та різких перепадів температур. Навесні ж побілка – це швидше вимушений захід, якщо дерева залишилися без захисту або шар змився за зиму.
Білити варто, якщо:
дерева не були оброблені восени;
захисний шар повністю змило дощами;
у регіоні спостерігаються сильні температурні коливання.
Але є і зворотний бік.
Особливо обережними слід бути з кісточковими культурами – вишнею, черешнею, абрикосом, персиком. Їхня гладка кора навесні дуже вразлива. Для них безпечніше застосовувати спеціальні садові фарби.
Старі дерева з глибокими тріщинами спочатку потрібно пролікувати. Нанесення побілки на незагойні рани може уповільнити регенерацію тканин.
Покривати варто стовбур від кореневої шийки до нижніх скелетних гілок. Бажано наносити два шари з інтервалом для висихання.
Крейда – м’якший варіант для молодих дерев. Захищає від сонця, проте майже не впливає на шкідників.
Садова фарба – сучасний засіб із мідним купоросом та протимікробними добавками. Довше тримається й менш агресивна до кори, але коштує дорожче.
Весняна побілка – це не ритуал, а інструмент, який потрібно використовувати розумно. Якщо захисний шар зберігся з осені, достатньо оглянути дерева та залікувати пошкодження. Якщо ж стовбури залишилися без захисту, легка березнева обробка допоможе уникнути проблем.
У садівництві немає універсальних рішень. Вік дерев, стан кори й погодні умови мають значення. Іноді білий стовбур – це порятунок, а іноді – зайвий ризик. Саме тому головне правило весни – не поспішати й діяти обдумано.
Читайте також в "Коментарях", чим може обернутися збір первоцвітів.