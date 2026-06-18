Влітку гроші потечуть рікою лише до цимх трьох знаків Зодіаку

Літо 2026 року, за прогнозами астрологів, може стати періодом суттєвих фінансових змін для низки знаків зодіаку. Сприятливе положення планет, як зазначають експерти, створить умови для нових можливостей у сфері заробітку, кар’єрного розвитку та зростання доходів. Про це повідомляє Your Tango.

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До переліку головних фінансових фаворитів сезону відносять Раків, Козерогів і Скорпіонів. Представникам цих знаків прогнозують різні позитивні зміни: підвищення заробітної плати, вигідні пропозиції роботи, перспективні проєкти або навіть неочікувані грошові надходження.

Для Раків фінансовий період активізується вже з 21 червня, коли Сонце переходить у їхній знак. Астрологи вважають, що це відкриє шлях до нових джерел прибутку, розвитку творчих ідей та запуску власних справ. Додатковий вплив Юпітера наприкінці червня, за прогнозами, посилить можливості для зростання доходів і може закласти основу фінансової стабільності аж до літа 2027 року.

Козероги також опиняться у сприятливій ситуації щодо грошей. Їм прогнозують підвищення доходів, бонуси або інші матеріальні винагороди. Період повного Місяця у їхньому знаку наприкінці червня символічно пов’язують із результатами попередньої роботи, тож багаторічні зусилля можуть нарешті принести відчутну віддачу.

Скорпіони, у свою чергу, можуть розраховувати на визнання своїх досягнень. Після тривалого періоду напруженої праці їм можуть запропонувати підвищення, фінансові надбавки або можливість реалізації власних проєктів. Астрологи підкреслюють, що важливу роль відіграватиме готовність Скорпіонів приймати нові виклики та діяти впевнено.

Портал "Коментарі" раніше писав, що у середу, 17 червня 2026 року, для трьох знаків Зодіаку стартує період сприятливих змін. Причиною цього астрологи називають тригон Венери з Нептуном — гармонійний аспект, який допоможе відпустити втому, рутину, побутові труднощі та накопичене робоче виснаження.