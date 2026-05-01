Улюбленці фортуни травня: лише цим трьом знакам Зодіаку пощастить найбільше

У травні 2026 року трьох китайських знаків зодіаку супроводжуватимуть удача та везіння, що стане великою підтримкою в їхніх справах. Астрологи зазначають, що в цьому місяці на цих знаків чекає аж 13 щасливих днів: 2, 4, 6, 7, 13, 16, 18, 19, 25, 26, 28, 30, 31.

Травень почнеться з певної обережності, оскільки 1 число припадає на повний місяць і День небезпек. Але вже 2 та 3 травня знаки отримають довгоочікувані нагороди. Найскладнішими днями будуть 4 та 5 травня, які, втім, принесуть багато шансів і можливостей.

Що чекає на знаки зодіаку у травні?

Собака

Для представників цього знаку травень принесе удачу як у професійній діяльності, так і в особистих стосунках. Окрім традиційних щасливих днів, таких як 2, 4, 6, 7, 13, 16, 19, 25, 26, 28, 30 та 31, їм пощастить також 12 та 24 травня. Це сприятливі дні для початку нових проектів чи змін. Перші 11 днів травня варто розглядати як час підготовки: використовуйте цей період для роботи над ідеями та проектами, аби досягти успіху пізніше. Після 12 травня ви зможете позбутися всього, що було вам перешкодою, і почати новий етап, який принесе миттєвий успіх 15 травня.

Коза

Для цього знака травень стане періодом продуктивних змін. Звичайні побутові завдання, такі як прибирання або ремонт, можуть стати трампліном для руху вперед. 9 травня ваша інтуїція буде особливо сильною, тому важливо прислухатися до свого внутрішнього голосу, щоб визначити, в якому напрямку рухатися. 21 травня потрібно буде ретельно проаналізувати всі факти та цифри, щоб ухвалити важливе рішення. Покладайтеся на свої інстинкти і рухайтеся вперед без сумнівів.

Щур

Цей місяць для Щурів буде особливо потужним, і вже з 2 травня ви відчуєте, як успіх починає впливати на ваше життя. Енергія Вогню мотивуватиме вас діяти і приймати рішення, які ви раніше відкладали. До 14 травня ви станете мудрішими та більш зрілими. Важливі уроки ви отримаєте до 26 травня, коли зрозумієте, за що не варто триматися, і знайдете внутрішню силу для руху вперед.

Поради для знаків зодіаку

Астрологи радять використовувати цей період для саморозвитку і важливих змін. Згідно з прогнозом, травень — це місяць, коли можна закласти основу для майбутнього успіху. Важливо правильно обирати моменти для великих змін і не боятися слідувати своїм інтуїтивним відчуттям.

"Коментарі" вже писали, що 30 квітня п’ять знаків китайського зодіаку можуть відчути несподіваний поворот удачі. Цей четвер проходить під впливом так званого Дня руйнування з енергією Дерев’яної Собаки — періоду, який, за астрологічними уявленнями, допомагає позбутися всього зайвого, що гальмувало розвиток. Вважається, що такі дні не створюють хаос, а навпаки — "чистять" життєвий простір, дозволяючи завершувати непотрібні процеси без зайвих втрат.