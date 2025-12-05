У Тельців - фінанси, у Скорпіонів - кар'єра: гороскоп на вихідні

Вихідні будуть насиченими емоціями та внутрішніми відкриттями. Субота спонукає до пошуку гармонії та турботи про себе, тоді як неділя дарує спокій і можливість відновити сили. Астрологи наголошують на важливості уваги до здоров'я, фінансових рішень та сімейних взаємин.

В Овнів субота стане часом активності, але зірки радять уникати перевтоми. Неділя принесе відчуття спокою, що допоможе відновити сили у родинному колі.

Тельцям зірки радять звернути увагу на фінансові питання. Є шанс знайти новий спосіб заробітку, але важливо не забувати про підтримку близьких.

У Близнят вихідні будуть сприятливі для щирих розмов. Субота допоможе вирішити дрібні суперечки, а неділя стане моментом гармонії у сім'ї.

У Раків може виникнути потреба у відпочинку. Варто більше часу провести вдома, щоб уникнути емоційного виснаження.

Левам субота відкриє перспективи у творчості, але неділя нагадає про важливість сімейних обов'язків.

Зірки радять Дівам бути уважними до здоров'я. Вихідні стануть слушним часом для профілактики та відновлення сил.

Терезам субота принесе нові ідеї, а неділя допоможе зміцнити стосунки у родині. Важливо не відкладати відверті розмови.

У Скорпіонів з'явиться бажання діяти рішуче. Субота сприятлива для кар'єрних рішень, а неділя нагадає про потребу у спокої та підтримці близьких.

Стрільцям вихідні принесуть натхнення. Варто використати його для планування майбутніх кроків, але не забувати про сімейні справи.

Зірки радять Козорогам звернути увагу на фінанси. Субота може принести нові можливості, а неділя стане часом гармонії вдома.

Для Водоліїв вихідні стануть моментом нових ідей. Важливо ділитися ними з близькими, щоб уникнути відчуття ізоляції.

У Риб з'явиться потреба у внутрішньому спокої. Субота допоможе знайти баланс, а неділя стане часом відновлення енергії.

