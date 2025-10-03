У Левів - суперечки, у Водоліїв - несподівані труднощі: гороскоп на вихідні

Вихідні 4 та 5 жовтня будуть багатими на унікальні емоції, нові виклики та можливості для внутрішнього оновлення. Астрологічні прогнози на ці два дні акцентують увагу на самопізнанні, стосунках і гармонії з собою.

Овнам зірки радять присвятити суботу догляду за собою. Після напруженого періоду організм потребує відпочинку. У неділю астрологи попереджають про загострення емоцій, тому варто уникати конфліктів і зосередитися на спокійних заняттях.

У Тельців будуть стабільні вихідні. Субота сприятиме роздумам про пріоритети, а неділя — теплим зустрічам з друзями. Вихідні — вдалий час для відновлення енергії через спілкування.

У Близнюків можливі зміни настрою. У суботу може з'явитися втома та роздратування. Однак неділя принесе хвилю позитиву та романтики. Астрологи радять не планувати важливих справ на суботу.

У Раків у вихідні виникнуть несподівані можливості. Їм не варто втрачати шанс реалізувати давні бажання. Зірки радять бути відкритими до нового і не боятися діяти.

Левам потрібно бути обережними у стосунках. Субота може стати днем суперечок, особливо у парі. Неділя буде більш спокійною, але потребує внутрішнього балансу. Краще уникати різких слів.

Дівам субота принесе романтику, а неділя — нервовість. Астрологи радять не перевантажувати себе справами і дати собі час на відновлення. Вихідні будуть вдалими для розмов з близькими.

У Терезів будуть приємні несподіванки. Деякі представники знаку отримають сюрприз від партнера. Неділю краще присвятити відпочинку та плануванню майбутнього.

Скорпіонам потрібно зосередитися на роботі, навіть у вихідні. У неділю варто присвятити час родині. Вихідні будуть вдалими для обговорення спільних планів.

Напруга у стосунках виникне у Стрільців. Вихідні — час для щирої розмови, яка допоможе зняти напруження. У неділю варто бути уважними до витрат.

Козорогам зірки радять відпочити на природі. Це допоможе відновити сили та краще зрозуміти власні потреби. Вихідні сприятимуть будуть сприятливими для внутрішнього очищення.

Водоліям субота принесе веселощі з друзями, а неділя — несподівані труднощі. Важливо залишатися гнучкими та не втрачати оптимізм.

Рибам варто звернути увагу на інтуїцію. Вихідні — гарний час для творчості та глибоких роздумів. Варто зайнятися самопізнанням та плануванню нових проєктів.

