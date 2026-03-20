У Левів - активний відпочинок, у Водоліїв - фінансовий успіх: гороскоп на вихідні

Що прогнозують зірки на вихідні: гороскоп для всіх знаків Зодіаку

20 березня 2026, 20:16
Кречмаровская Наталия

Енергія вихідних, 21 та 22 березня, сприятиме внутрішньому оновленню та зміцненню соціальних зв'язків. Зірки радять уважно ставитися до фінансових питань.

Вихідними в Овнів буде активне спілкування, але у стосунках із родиною варто уникати тиску. У фінансових справах зірки радять утриматися від імпульсивних покупок у неділю. 

Тельцям варто зосередитися на зміцненні імунітету та уникати протягів. Грошові питання будуть стабільними, якщо ви не станете позичати кошти друзям цими вихідними. 

Близнятам краще присвятити час домашньому затишку. У питаннях фінансів слід бути обережними з онлайн-платежами.

Ракам вихідні принесуть можливість покращити фінансовий стан через несподівані пропозиції. А здоров'я вимагатиме обмеження у важкій їжі. У сімейному колі краще дотримуватися позиції миротворця. 

Левів очікує приплив енергії, який варто спрямувати на активний відпочинок. У грошових справах Левам краще дотримуватися заздалегідь складеного плану. 

Дівам зірки обіцяють гармонію в особистому житті, якщо вони зможуть відкласти робочі думки на потім. Щоб покращити здоров'я корисно провести час на свіжому повітрі.

Для Терезів ці дні стануть періодом фінансових роздумів — не варто підписувати жодні важливі папери. У родині можливі приємні новини від старших родичів. 

Скорпіонам варто звернути увагу на стан серцево-судинної системи та уникати стресових ситуацій у суботу. Зірки радять не витрачати гроші на розваги, які не були заплановані заздалегідь. 

У Стрільців вихідні пройдуть під знаком сімейного єднання, що позитивно вплине на їхній емоційний стан. Фінансово Стрільці почуватимуться впевнено завдяки минулим заощадженням.

У Козорогів можливі тимчасові труднощі в комунікації з партнером, тому краще уникати гострих тем у неділю. Щоб здоров’я було стабільним варто звернути увагу на якість сну. 

Водоліям зірки пророкують фінансовий успіх, якщо вони наважаться на невеликий ризик. У родині пануватиме атмосфера підтримки та взаєморозуміння. 

Рибам вихідні принесуть душевний спокій, але фізично вони можуть відчувати втому. Грошові витрати мають бути спрямовані виключно на потреби дому та близьких.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав гороскоп на квітень для всіх знаків Зодіаку. 




