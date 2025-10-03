У цих знаків Зодіаку у жовтні будуть проблеми в сім'ї

Жовтень може стати непростим періодом для кількох знаків Зодіаку. Проблеми будуть у сфері сімейних стосунків. Астрологічні аспекти спричинять внутрішні конфлікти, емоційні напруження та необхідність переосмислення ролей у родині. Планетарні транзити після 7 жовтня, активізують глибокі переживання, що можуть викликати суперечки або відчуття відчуження.

Сварка. Ілюстративне фото

У центрі емоційної бурі опиняться Риби. Планетарні транзити створять атмосферу внутрішнього тиску. Можливі непорозуміння у родині, особливо з найближчими. Напруга може трансформуватися у сварки або відчуття, що Риб не розуміють. У жовтні варто уникати імпульсивних реакцій і шукати способи емоційного зцілення через усамітнення або медитацію.

Складний період у жовтні переживатимуть Леви. Близькі можуть опиратися їхньому прагненню до визнання та лідерства. Бажання довести свою правоту та роздратування лише загострить ситуацію. Зірки радять Левам навчитися слухати, а не лише говорити. До родинних конфліктів можуть призвести різні очікування, тому ключовим інструментом для збереження гармонії стане компроміс.

У жовтні зіткнуться з кризою у стосунках Терези. Буде порушене їхнє прагнення до балансу. Це змусить переглянути власні пріоритети. У родині може виникнути відчуття розчарування або емоційного виснаження. Астрологи радять не намагатися догодити всім, а зосередитися на власних потребах. Уникнути глибоких образ і зберегти внутрішній спокій допоможе відмова від надмірних очікувань.

Емоційне напруження у жовтні можуть відчути Близнюки (особливо у другій половині місяця). Знову можуть проявитися невирішені образи або старі конфлікти. Це вплине на романтичні та родинні стосунки. Важливо не уникати розмов, а навпаки — шукати нейтральний тон для діалогу. Зменшити напругу допоможе відвертість і готовність слухати.

