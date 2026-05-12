У цих знаків Зодіаку у травні виникнуть проблеми зі здоров’ям

У травні у деяких знаків зодіакального коло буде складний період через погіршення фізичного та емоційного стану. Зірки радять уповільнити темп життя, щоб зберегти внутрішній баланс. Особливу увагу на своє здоров'я слід звернути чотирьом знакам, адже саме їхній енергетичний потенціал у цей час буде найбільш вразливим до зовнішніх подразників та вірусних атак.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Для Овнів травень стане місяцем випробування на міцність нервової системи через надмірне навантаження на роботі. Вони можуть відчути регулярні головні болі та порушення сну, що безпосередньо пов’язано з нездатністю вчасно відключатися від професійних завдань. Зірки радять додати у свій графік вечірні прогулянки та відмовитися від кофеїну в другій половині дня, щоб стабілізувати тиск і повернути собі спокій.

У Терезів під загрозою опиниться імунна система, яка може дати збій через весняний авітаміноз та різку зміну погоди. Вони будуть схильними до затяжних застудних захворювань, тому важливо уникати протягів та стежити за водним балансом в організмі. Астрологи радять звернути увагу на стан нирок та обмежити споживання солоної їжі, щоб уникнути набряків та дискомфорту в попереку.

Скорпіони у травні можуть зіткнутися з проблемами травної системи через ігнорування режиму харчування та часті перекуси на ходу. Їхній організм вимагатиме переходу на більш легку дієту з великою кількістю зелені та овочів, інакше ризик виникнення гастриту або печії значно зросте. Намагайтеся уникати стресових ситуацій під час обіду, адже емоційне напруження негативно впливає на процес засвоєння поживних речовин.

Для Козорогів найбільш вразливою зоною стануть суглоби та хребет, що нагадають про себе після тривалого сидіння в офісі або інтенсивної фізичної праці. Зірки радять пройти курс легкого масажу або записатися на плавання, щоб розвантажити спину та зміцнити м'язовий корсет. Уникайте підйому великої ваги та різких рухів, адже можливий підвищений ризик розтягнень та мікротравм у цей період.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, у кого зі знаків Зодіаку у травні виникнуть проблеми в сім’ї.



