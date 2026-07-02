У цих знаків Зодіаку у липні почнеться “чорна смуга” у житті

Липень буде емоційно насиченим місяцем, адже різкі планетарні транзити спонукатимуть до перегляду старих рішень. Астрологи зазначають, що для деяких знаків цей період стане справжнім випробуванням — доведеться проявити терпіння, гнучкість та витримку. Саме чотирьом знакам Зодіаку липень може принести непросту життєву смугу.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Ракам доведеться зіткнутися з емоційною напругою та непорозуміннями у стосунках, через що навіть звичні справи вимагатимуть більше сил. Не варто поспішати з важливими рішеннями, адже ситуація поступово стабілізується лише наприкінці місяця.

У Терезів у професійній сфері можливі затримки, перегляд цілей та відчуття, що бажаний результат постійно відкладається. Цей місяць вимагатиме більше терпіння, ніж активних дій, тому поспіх лише погіршить ситуацію.

Скорпіонам зірки прогнозують неочікувані зміни, які можуть зруйнувати звичні плани та змусити швидко пристосовуватися до нових обставин. Попри складнощі, саме готовність відмовитися від старих сценаріїв допоможе уникнути ще більших проблем.

У Козорогів старі образи та невирішені сімейні питання можуть знову нагадати про себе, створюючи психологічний дискомфорт. Лише чесна розмова із собою та близькими допоможе поступово вийти з цього непростого періоду.

Астрологи зазначають, що це не катастрофа, однак варто бути більш уважними, проявляти гнучкість та терпіння, не ухвалювати рішення під впливом емоцій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому зі знаків Зодіаку астрологи у липні прогнозують початок “білої смуги” у житті.



