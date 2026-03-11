Старе має остаточно піти: неесподіваний астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку на 12 березня

Не варто триматися за те, що втратило своє значення у вашому житті, незалежно від того, чи це стосується роботи, кар’єри, фінансів, побутових справ або стосунків із людьми. Старе, що більше не приносить користі, має піти, а на його місце обов’язково прийде щось нове — більш важливе, перспективне та приємне, що здатне дарувати радість і задоволення. Нижче наводимо гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 березня 2026 року.

Фото: з відкритих джерел

Овен

Сьогодні обставини можуть змусити оточення сумніватися у ваших попередніх рішеннях. Попри їхні аргументи, зірки радять залишатися вірними своїм планам.

Телець

Контроль емоцій завжди важливий, але сьогодні особливо: не дайте негативним почуттям захопити вас, щоб не завдати шкоди собі та іншим.

Близнята

Уникайте пліток і чуток, що надходять від інших. Часто за ними стоїть заздрість або злість, а не щира турбота про вас.

Рак

Можливі непорозуміння з оточенням, які сьогодні здаються серйозними, пов’язані виключно з енергіями Місяця і вже завтра зникнуть.

Лев

На прояви агресії сьогодні найрозумніше не відповідати тим же. Якщо не виходить віджартуватися, краще промовчати і не підживлювати конфлікт.

Діва

Не поспішайте приймати вигідні пропозиції чи купівлю з великою знижкою: за шансом може ховатися підступ.

Терези

Сьогодні небажано втручатися в чужі конфлікти. Краще залишатися спостерігачем і не ставати винним у інтригах знайомих.

Скорпіон

День невдалий для ділових переговорів та підписання важливих документів — можливі помилки та непорозуміння з колегами.

Стрілець

Уникайте місць великого скупчення людей і конфліктів з агресивно налаштованими особами, щоб уникнути непередбачуваних наслідків.

Козоріг

Сьогодні важлива поміркованість у всьому. Краще провести день на самоті, щоб уникнути конфліктів навіть при сильному бажанні посваритися.

Водолій

Фінансові операції, особливо великі покупки, краще відкласти. Так ви зможете придбати не лише потрібне, а й якісне.

Риби

Слово сьогодні має особливу вагу. Будьте обережні у висловлюваннях, адже необережне чи невчасне слово може образити співрозмовника.

Як вже писали "Коментарі", березень 2026 року обіцяє стати місяцем важливих змін і значних проривів для особистого та професійного життя багатьох людей. Астролог Емі Демур переконана, що одразу чотири знаки зодіаку увійдуть у період особливої удачі, коли кохання, кар’єра та внутрішнє зростання починають складатися на їхню користь.