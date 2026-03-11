Удивятся все: чего ждать всем знакам Зодиака 12 марта

Не стоит держаться за то, что потеряло свое значение в вашей жизни, независимо от того, касается ли это работы, карьеры, финансов, бытовых дел или отношений с людьми. Старое, что больше не приносит пользы, должно пойти, а на его место обязательно придет что-то новое — более важное, перспективное и приятное, способное дарить радость и удовольствие. Ниже приводим гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 марта 2026 года.

Фото: из открытых источников

Овен

Сегодня обстоятельства могут заставить окружение сомневаться в ваших предыдущих решениях. Несмотря на их доводы, звезды советуют оставаться верными своим планам.

Телец

Контроль эмоций всегда важен, но сегодня особенно: не дайте негативным чувствам увлечь вас, чтобы не нанести вред себе и другим.

Близнецы

Избегайте сплетен и слухов, поступающих от других. Часто за ними стоит зависть или злость, а не искренняя забота о вас.

Рак

Возможные недоразумения с окружающими, которые сегодня кажутся серьезными, связаны исключительно с энергиями Луны и уже завтра исчезнут.

Лев

На проявления агрессии сегодня умнее всего не отвечать тем же. Если не получается отшутиться, лучше умолчать и не подпитывать конфликт.

Дева

Не торопитесь принимать выгодные предложения или покупку с большой скидкой: за шансом может скрываться подвох.

Весы

Сегодня нежелательно вмешиваться в чужие конфликты. Лучше оставаться наблюдателем и не становиться виновным в интригах знакомых.

Скорпион

Неудачный день для деловых переговоров и подписание важных документов — возможны ошибки и недоразумения с коллегами.

Стрелец

Избегайте мест большого скопления людей и конфликтов с агрессивно настроенными лицами во избежание непредсказуемых последствий.

Козорыг

Сегодня важна умеренность во всем. Лучше провести день в одиночестве, чтобы избежать конфликтов даже при сильном желании поссориться.

Водолей

Финансовые операции, особенно крупные покупки, лучше отложить. Так вы можете приобрести не только необходимое, но и качественное.

Рыбы

Слово сегодня имеет особый вес. Будьте осторожны в высказываниях, ведь неосторожное или несвоевременное слово может оскорбить собеседника.

