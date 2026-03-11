logo

Удивятся все: чего ждать всем знакам Зодиака 12 марта

День, когда начинать новые дела стоит только после того, как избавитесь от старого, тормозящего развитие

11 марта 2026, 17:00
Клименко Елена

Не стоит держаться за то, что потеряло свое значение в вашей жизни, независимо от того, касается ли это работы, карьеры, финансов, бытовых дел или отношений с людьми. Старое, что больше не приносит пользы, должно пойти, а на его место обязательно придет что-то новое — более важное, перспективное и приятное, способное дарить радость и удовольствие. Ниже приводим гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 марта 2026 года.

Овен

Сегодня обстоятельства могут заставить окружение сомневаться в ваших предыдущих решениях. Несмотря на их доводы, звезды советуют оставаться верными своим планам.

Телец

Контроль эмоций всегда важен, но сегодня особенно: не дайте негативным чувствам увлечь вас, чтобы не нанести вред себе и другим.

Близнецы

Избегайте сплетен и слухов, поступающих от других. Часто за ними стоит зависть или злость, а не искренняя забота о вас.

Рак

Возможные недоразумения с окружающими, которые сегодня кажутся серьезными, связаны исключительно с энергиями Луны и уже завтра исчезнут.

Лев

На проявления агрессии сегодня умнее всего не отвечать тем же. Если не получается отшутиться, лучше умолчать и не подпитывать конфликт.

Дева

Не торопитесь принимать выгодные предложения или покупку с большой скидкой: за шансом может скрываться подвох.

Весы

Сегодня нежелательно вмешиваться в чужие конфликты. Лучше оставаться наблюдателем и не становиться виновным в интригах знакомых.

Скорпион

Неудачный день для деловых переговоров и подписание важных документов — возможны ошибки и недоразумения с коллегами.

Стрелец

Избегайте мест большого скопления людей и конфликтов с агрессивно настроенными лицами во избежание непредсказуемых последствий.  

Козорыг

Сегодня важна умеренность во всем. Лучше провести день в одиночестве, чтобы избежать конфликтов даже при сильном желании поссориться.

Водолей

Финансовые операции, особенно крупные покупки, лучше отложить. Так вы можете приобрести не только необходимое, но и качественное.

Рыбы

Слово сегодня имеет особый вес. Будьте осторожны в высказываниях, ведь неосторожное или несвоевременное слово может оскорбить собеседника.

Как уже писали "Комментарии", март 2026 обещает стать месяцем важных изменений и значительных прорывов для личной и профессиональной жизни многих людей. Астролог Эми Демур убеждена, что сразу четыре знака зодиака войдут в период особой удачи, когда любовь, карьера и внутренний рост начинают складываться в их пользу.

 

 

 



