Сфінкс, Мінотавр чи Кіцуне – ця проста класифікація архітипів може пояснити вашу поведінку краще за психолога

Проніна Анна
Ми всі думаємо, що знаємо себе. Але насправді більшість людей діє за прихованими моделями мислення, які формуються роками. Філософи називають це архетипами – базовими типами мислення, через які ми сприймаємо світ, приймаємо рішення і навіть сваримося.
Ви навіть не здогадуєтесь, хто ви насправді: 5 філософських архетипів, які розкриють вашу сутність
Як передають "Коментарі", подібні концепції активно обговорюють у сучасній психології та філософії, де архетипи використовують для пояснення поведінки людей у повсякденному житті.
Експерти зазначають: у кожній людині поєднується одразу кілька архетипів, але один із них зазвичай домінує.
Це люди, які ніколи не дають прямої відповіді, але ставлять такі питання, що змушують вас сумніватися у власних словах.
Вони не сперечаються напряму – вони розкладають вашу позицію на частини, поки ви самі не почнете плутатися.
Їхня головна сила – змусити вас думати.
У реальному житті це:
коучі
викладачі
психологи
переговорники
Такі люди не нав’язують істину – вони витягують її з вас.
Найчастіше цей тип проявляється у тих, хто народився у:
січні, вересні, листопаді
Це тип, який не терпить хаосу і шукає систему у всьому.
Він може пояснити будь-яку подію – від політики до особистих стосунків – через одну універсальну модель.
"Усе пов’язано" – їхній девіз.
Вони мислять масштабно і люблять:
структури
схеми
закони
теорії
Але є нюанс – іноді вони перебільшують і підганяють реальність під свою модель.
Найчастіше Левіафанами стають люди, народжені у:
березні, жовтні, грудні
Це найнебезпечніший співрозмовник.
Кіцуне може:
змінити позицію за секунду
перевернути аргумент
зробити з серйозної теми гру
Вони не грають за правилами – вони змінюють правила прямо під час гри.
З боку здається, що їм байдуже. Але насправді:
це дуже глибокі люди, які бачать більше, ніж кажуть
Їх стихія:
креатив
гумор
сарказм
критика
Найчастіше це люди, народжені у:
травні, серпні, лютому
Це люди, які не люблять поверхневі розмови.
Вони швидко переходять до тем:
сенсу життя
самотності
страху
смерті
Мінотавр не грає ролей. Він відчуває глибоко і чесно.
Його не цікавить "як справи" – його цікавить, що насправді відбувається всередині.
Такі люди часто:
пишуть уночі довгі повідомлення
аналізують усе до болю
не терплять фальші
Водночас саме вони найкраще працюють у кризових ситуаціях.
Найчастіше це люди, народжені у:
квітні, липні, листопаді
Це люди, які не приймають нічого "на віру".
Їхня головна фраза:
"Дай визначення" або "де докази?"
Вони:
не люблять емоційні аргументи
не терплять неточностей
вимагають логіки
Якщо щось не можна перевірити – для них це не існує.
Саме такі люди:
стають програмістами
аналітиками
науковцями
юристами
Вони рятують від помилок, але можуть здаватися холодними.
Найчастіше це люди, народжені у:
червні, січні, жовтні
Психологи пояснюють, що такі архетипи – це не жорсткі рамки, а моделі поведінки.
Ми постійно перемикаємось:
стаємо Сфінксом у складних розмовах
перетворюємось на Мінотавра у кризі
вмикаємо Ґаруду, коли нас дратує чужа нелогічність
граємо Кіцуне, коли хочемо перевірити людей
будуємо Левіафана, коли шукаємо сенс
Саме ця "суміш" і формує особистість.
Подібні архетипні підходи активно використовуються у сучасній психології, коучингу та навіть HR.
Вони допомагають:
краще розуміти себе
бачити сильні сторони
усвідомлювати слабкі місця
будувати ефективну комунікацію
І найцікавіше – більшість людей помиляються щодо свого домінуючого типу.
Читайте також в "Коментарях", що у чотирьох знаків Зодіаку наприкінці березня різко зміниться життя.