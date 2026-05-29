Щастя вже на порозі: для цих знаків Зодіаку кінець травня стане особливим

Наприкінці травня представники трьох знаків зодіаку можуть відчути справжній приплив щастя та внутрішньої гармонії. Починаючи з 29 травня, настрій багатьох людей зміниться на краще завдяки впливу Юпітера — планети, яку в астрології вважають символом удачі, розвитку та нових можливостей. Саме у цей період Юпітер посилюватиме позитивну енергетику та допоможе побачити світ у більш яскравих барвах, повідомляє YourTango.

Астрологи зазначають, що найбільше цей транзит вплине на Тельців, Левів та Риб. Для цих знаків завершення травня стане особливим і може принести приємні зміни, натхнення та відчуття легкості.

Тельці нарешті зможуть відволіктися від негативу та постійного потоку тривожних новин. Вони усвідомлять, що життя не обмежується лише проблемами та переживаннями. Саме в цей період представники знака знайдуть баланс між роботою, особистим життям і відпочинком. Це допоможе їм відчути впевненість у собі та справжній внутрішній спокій.

Для Левів кінець травня стане часом емоційного оновлення. Вони навчаться не реагувати на зайву драму та конфлікти, які раніше забирали багато сил. Представники цього знака зрозуміють, що іноді найкраще рішення — дистанціюватися від токсичних ситуацій. Завдяки цьому Леви почуватимуться щасливішими та спокійнішими.

Риби завершать травень із позитивним настроєм і вірою у майбутнє. Вони відчують задоволення від простих речей та захочуть більше часу приділяти собі, своїм інтересам і новим захопленням. Також представники цього знака можуть відмовитися від постійного перегляду соцмереж і знайти натхнення у реальному житті.

