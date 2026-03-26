Ретроградний Меркурій б’є по всіх: циганка Луладжі дала різкий прогноз на 26 березня

26 березня пройде під впливом ретроградного Меркурія, а це означає лише одне – стабільності чекати не варто. Циганка Луладжі попереджає: день буде напруженим, особливо у питаннях спілкування, фінансів та емоційних рішень. Саме тому головна порада – не поспішати і довіряти інтуїції, а не словам інших людей.

Гороскоп циганки Луладжі на 26 березня: обережність, інтуїція і жодних імпульсивних рішень

Як передають "Коментарі", про це повідомила циганка Луладжі.

Чого варто уникати сьогодні

За словами Луладжі, найнебезпечніше сьогодні – це поспішні рішення. Особливо це стосується грошей. Важливі угоди, покупки чи фінансові ризики краще відкласти.

Також варто бути максимально обережними у спілкуванні. Слова можуть бути неправильно зрозумілі, а дрібні конфлікти – швидко перерости у серйозні сварки.

Головна порада дня

Цей день не про активні дії, а про внутрішній баланс. Саме спокій і уважність до деталей допоможуть уникнути проблем.

Інтуїція сьогодні працює краще, ніж логіка, тому варто прислухатися до себе, навіть якщо це здається нелогічним.

Що чекає кожен знак

Овен

Не розповідайте про своє особисте життя. Чим менше люди знають – тим менше зможуть вплинути.

Телець

Вам потрібен відпочинок. І це не порада, а необхідність.

Близнюки

Будьте обережні зі словами. Сьогодні навіть жарт можуть зрозуміти неправильно.

Рак

Час закривати старі справи. Нові починання краще відкласти.

Лев

Не беріть на себе більше, ніж можете витримати. Інакше це швидко виснажить.

Діва

Не намагайтеся контролювати все одразу.

Терези

З’явиться питання про сенс життя. Ігнорувати його вже не вийде.

Скорпіон

Ідеальний день для творчості. Саме вона допоможе "випустити" емоції.

Стрілець

Уникайте сімейних конфліктів. Навіть дрібниця може перерости у серйозну сварку.

Козеріжка

Ви вже на межі перевтоми. Час зупинитися, поки не стало пізно.

Водолій

Можна дозволити собі приємні покупки. Але без фанатизму.

Риби

Що це означає

Проведіть час на природі. Саме там ви знайдете відповіді, які шукаєте.

Цей день не про перемоги і досягнення, а про усвідомлення і паузу. Якщо не поспішати і не піддаватися емоціям – можна уникнути більшості проблем.

Гороскоп Луладжі на 26 березня – це попередження: іноді краще нічого не робити, ніж зробити неправильно.

