Ретроградний Меркурій б’є по всіх: циганка Луладжі дала різкий прогноз на 26 березня

Проніна Анна
26 березня пройде під впливом ретроградного Меркурія, а це означає лише одне – стабільності чекати не варто. Циганка Луладжі попереджає: день буде напруженим, особливо у питаннях спілкування, фінансів та емоційних рішень. Саме тому головна порада – не поспішати і довіряти інтуїції, а не словам інших людей.
Гороскоп циганки Луладжі на 26 березня: обережність, інтуїція і жодних імпульсивних рішень
Як передають "Коментарі", про це повідомила циганка Луладжі.
За словами Луладжі, найнебезпечніше сьогодні – це поспішні рішення. Особливо це стосується грошей. Важливі угоди, покупки чи фінансові ризики краще відкласти.
Також варто бути максимально обережними у спілкуванні. Слова можуть бути неправильно зрозумілі, а дрібні конфлікти – швидко перерости у серйозні сварки.
Цей день не про активні дії, а про внутрішній баланс. Саме спокій і уважність до деталей допоможуть уникнути проблем.
Інтуїція сьогодні працює краще, ніж логіка, тому варто прислухатися до себе, навіть якщо це здається нелогічним.
Цей день не про перемоги і досягнення, а про усвідомлення і паузу. Якщо не поспішати і не піддаватися емоціям – можна уникнути більшості проблем.
Гороскоп Луладжі на 26 березня – це попередження: іноді краще нічого не робити, ніж зробити неправильно.
