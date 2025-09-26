П'ять знаків Зодіаку у жовтні різко змінять своє життя

У жовтні на деяких знаків Зодіаку очікують радикальні зміни. Рідкісні астрологічні події створить умови для трансформацій для тих, хто готовий переглянути своє життя, цінності та стосунки.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Потужний імпульс до переосмислення себе відчують Овни. Планетарні транзити активізують теми відповідальності та підштовхнуть до глибоких емоційних змін. Це час, коли варто зосередитися на внутрішньому зціленні, перегляді життєвих цілей і зміцненні родинних зв’язків.

Терези, як знак, що перебуває у центрі осіннього сонцестояння, опиняться перед вибором: залишитися у комфорті чи зробити крок назустріч новому. Зірки штовхають до змін у партнерстві, особливо якщо воно втратило баланс.

Шанс на оновлення отримають Стрільці. Це період для переосмислення романтичних зв’язків і відкриття нових форм любові. Зірки підштовхуватимуть до авантюр, але радять не втрачати глибини. Ключем до внутрішнього зростання стане саморозвиток через спілкування, подорожі та навчання.

Водолії відчують потребу в зміні перспективи. Під впливом планетарних аспектів їхній світогляд розширюється, з’являться нові ідеї та зв’язки. Жовтень стане місяцем інтелектуального прориву, але важливо не забувати про емоційну стабільність. Родинна підтримка допоможе зберегти баланс.

Риби переживатимуть глибокі емоційні трансформації.Планетарні транзити активізують теми самопрощення, турботи про себе та внутрішнього зцілення. Зірки штовхають до змін через прийняття власних почуттів. Це час, коли варто дозволити собі бути вразливими, щоб знайти справжню силу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про гороскоп для всіх знаків Зодіаку на жовтень.



