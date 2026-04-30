Неймовірна удача вже поруч: ці три знаки Зодіаку незабаром будуть мати неймовірний успіх

30 квітня п’ять знаків китайського зодіаку можуть відчути несподіваний поворот удачі. Цей четвер проходить під впливом так званого Дня руйнування з енергією Дерев’яної Собаки — періоду, який, за астрологічними уявленнями, допомагає позбутися всього зайвого, що гальмувало розвиток. Вважається, що такі дні не створюють хаос, а навпаки — "чистять" життєвий простір, дозволяючи завершувати непотрібні процеси без зайвих втрат.

Фото: з відкритих джерел

Для знака Собаки цей день може початися з неприємних змін у планах. Проте ситуація швидко розгортається на краще: звільнившись від одного сценарію, з’являється новий напрям, який виявляється більш перспективним і спокійним.

Змія у цей період помічає деталь, яку інші ігнорують. Це дозволяє вчасно відмовитися від справи, що забирала ресурси без реальної користі. У результаті зникає зайве навантаження і приходить відчуття внутрішньої свободи.

Для Тигра 30 квітня стає моментом, коли очікування нарешті дають результат. З’являється краща альтернатива або новий шанс, який відповідає темпу розвитку без затримок і перешкод.

Кінь цього дня змінює власне рішення і несподівано відчуває полегшення. Відмова від попереднього вибору повертає енергію та впевненість, а ситуації починають складатися значно простіше.

Мавпа повертається до старого питання, яке раніше викликало напруження, і раптово знаходить у ньому рішення. Це дозволяє переключити увагу на нові можливості, які швидко починають розвиватися.

Як вже писали "Коментарі", у другій половині місяця загальна енергетика поступово змінюється: стає більше руху, легкості, нових ідей та інформаційних потоків. У цей період особливо помітно активізуються представники повітряної стихії — Близнята, Терези та Водолії, як зазначає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).