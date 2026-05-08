Найближчі вихідні надовго запам'ятаються цим трьом знакам Зодіаку

Субота, 9 травня, сприятлива для навчання, саморозвитку та пізнання нового. Це час, коли корисно віддаватися інтелектуальним заняттям, читати, вивчати цікаві теми й відкривати для себе щось раніше невідоме. У ці дні не варто робити різкі дії — як у спілкуванні з людьми, так і в фізичній активності, адже необачність може призвести до конфліктів або травм. Особливу увагу слід приділити чесності: брехня сьогодні швидко виявиться, і це здатне спричинити неприємні наслідки та розбіжності з близькими. Рекомендується проводити час із тими, кому можна довіряти, і уникати ситуацій, де існує ризик випадково видати секрети чи приховану інформацію. Інтелектуальні здібності зараз на піку, тож краще присвятити день вдома навчальним або творчим процесам.

Фото: з відкритих джерел

Неділя, 10 травня, відзначається підвищеною емоційною напруженістю. Можливі конфлікти або зради в стосунках із друзями, родичами чи коханими, що вимагатиме рішучих дій та швидкого прийняття важливих рішень — від вибору про примирення до розриву зв’язків. Деякі люди можуть відчути сильний емоційний спад, аж до депресивних станів. Практичними заходами для покращення настрою та енергетики буде прибирання в оселі та позбавлення від непотрібних речей — це допоможе відновити гармонію в домі й створити сприятливу атмосферу.

Леви отримають шанс на приємні зміни, особливо ті, хто пережив складні розставання. Можлива зустріч із новою людиною, яка принесе позитивні зміни в життя, якщо не порівнювати її з минулими стосунками.

Скорпіони проведуть вихідні з користю та задоволенням, перебуваючи серед близьких людей і коханої особи. Такі зустрічі піднімуть настрій та можуть допомогти знайти вихід із складної життєвої ситуації.

Козороги отримають полегшення душевного тягаря, якщо наважаться помиритися з близькими, чия відсутність у житті заважала їм відчувати спокій. Простий крок назустріч зніме емоційне напруження та відновить гармонію в спілкуванні.

"Коментарі" вже писали, що 8 травня 2026 року обіцяє бути днем, коли приховане стає явним. Карти Таро показують, що сьогодні важко буде уникнути відвертих розмов, внутрішніх висновків і давно назрілих рішень. Це час переоцінки та змін настрою: для одних день стане точкою прориву, а для інших сигналом відпустити те, що більше не приносить користі.