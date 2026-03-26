Найближчі тижні стануть зірковими для цих трьох знаків зодіаку: у кого справи підуть угору

Гороскоп на квітень 2026 року обіцяє значні зміни для життя трьох знаків Зодіаку, особливо під впливом потужного стеліуму в Овні, пише YourTango. Планетарні транзити цього місяця створюють сприятливі умови для особистісного розвитку, фінансового зростання та покращення стосунків.

Квітень розпочинається з повного місяця у Терезах, що акцентує увагу на міжособистісних зв’язках та партнерстві. 9 квітня Марс входить в Овен, активізуючи енергію для змін та прагнення до нових цілей. 15 квітня Меркурій приєднується до Овна, формуючи стеліум із п’яти планет — Сатурн, Сонце, Нептун, Меркурій і Марс. Молодик 17 квітня відкриває новий цикл, сповнений ясності та можливостей.

До кінця місяця три знаки Зодіаку відчують особливу підтримку планет і помітні зміни у своєму житті.

Риби

Риби після періоду ретроградного Меркурія з 2 по 20 березня отримають значне полегшення. "Ви відчуєте ясність і впевненість, якої не вистачало останні шість тижнів", — наголошують астрологи. Марс, який діяв у вашому знаку, 9 квітня переходить в Овен, другий дім фінансів, знімаючи напругу. Поєднання Марса з Сонцем, Меркурієм і Сатурном відкриває можливості покращити фінансове становище та просунутися до матеріального благополуччя. Кінець місяця, коли Сонце увійде в Телець, приносить стабільність та фокус на реалізації ідей.

Діва

Наприкінці 2025 року та на початку 2026-го Сатурн і Нептун у сьомому домі партнерства створювали складні ситуації, а ретроградний Меркурій у березні лише ускладнив стосунки. У квітні Венера у Тельці проходить через дев’ятий дім, відкриваючи нові можливості для подорожей, навчання та розширення горизонтів. "До кінця місяця ви відчуєте ментальну та емоційну рівновагу", — зазначають астрологи. Сонце, Марс і Сатурн в Овні допомагають розібратися з боргами та зрозуміти вплив партнерських відносин на ваше життя.

Телець

Для Тельців кінець квітня обіцяє значні позитивні зміни. Уран, який кілька років приносив трансформації, залишає знак і переходить у Близнюки, другий дім самооцінки. Це полегшить сприйняття змін і зміцнить впевненість у собі. Венера, яка транзитує через Телець, покращує соціальне життя та підкреслює привабливість і харизму. "20 квітня, коли Сонце увійде у ваш знак, кінець місяця стане часом оновлення та розкриття внутрішнього потенціалу", — йдеться у прогнозі.

