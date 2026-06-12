На цих знаків Зодіаку в червні чекає повний крах планів

Червень буде неспокійним місяцем для багатьох знаків Зодіаку. Астрологи звертають увагу на потужні астрологічні зміни, серед яких ретроградний Меркурій наприкінці місяця, напружені аспекти Нептуна та вплив нових циклів. Саме через це деяким представникам зодіакального кола доведеться переглянути свої наміри та відмовитися від раніше складених планів.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Для Овнів червень стане випробуванням на терпіння. Те, що ще недавно здавалося чітко визначеним шляхом, може раптово змінитися. Робочі проєкти затримуватимуться, а домовленості ризикують втратити актуальність. Зірки радять не поспішати з важливими рішеннями та залишати простір для маневру.

У Близнят не все складатиметься так, як хотілося б. Нові можливості відкриватимуться паралельно з несподіваними перешкодами. Особливо це стосуватиметься фінансів та особистих ініціатив. Деякі плани доведеться відкласти до більш сприятливого періоду.

Діви можуть зіткнутися з ситуаціями, які вимагатимуть швидкої адаптації. У професійній сфері можливі зміни правил гри або нові обставини, що перекреслять попередні розрахунки. Важливо уникати надмірного контролю та бути готовими до компромісів.

Для Скорпіонів червень стане місяцем глибоких трансформацій. Деякі довгострокові задуми можуть втратити сенс через зміну життєвих пріоритетів. Астрологи вважають, що це не поразка, а шанс звільнитися від того, що вже не працює. Проте відчуття руйнування старих планів буде доволі сильним.

Водоліїв очікують несподівані повороти у питаннях кар'єри та особистого розвитку. Події можуть розвиватися зовсім не за підготовленим сценарієм. Наприкінці місяця планетарні транзити спровокують затримки, плутанину в документах та зміну раніше досягнутих домовленостей.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у кого з знаків Зодіаку у червні розпочнеться щасливий період.



