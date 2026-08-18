На ці три знаки Зодіаку восени чекає небувалий успіх у всіх сферах життя

Осінь 2026 року може стати особливим періодом для трьох знаків Зодіаку. За астрологічним прогнозом, саме в другій половині року вони можуть отримати нові шанси у коханні, кар’єрі, фінансах і самореалізації. Йдеться про Овнів, Терезів та Скорпіонів.

Фото: з відкритих джерел

Для Овнів друга половина року може виявитися надзвичайно насиченою в романтичному плані. Восени посилиться вплив Юпітера на теми кохання, творчості, пристрасті та самовираження. Представники знаку, які перебувають у пошуку стосунків, можуть познайомитися з людиною, яка матиме важливе значення для їхнього майбутнього. Для тих, хто вже має пару, цей період може стати шансом зміцнити зв’язок та повернути яскраві емоції.

Особливо вдало можуть складатися ситуації, коли Овни наважаться залишити звичне коло спілкування, бути відкритішими до нових людей та не боятися спонтанних рішень.

Терезам осінь може принести реалізацію бажань, до яких вони тривалий час ішли. У цей період особливу роль можуть відіграти друзі, колеги та нові соціальні контакти. Представники знаку можуть отримати несподівану підтримку від впливової людини, корисне знайомство або пропозицію, здатну змінити подальші плани. Тому Терезам радять не відмовлятися від запрошень і уважніше придивлятися до нових можливостей.

Для Скорпіонів головною темою осені стане кар’єра. У другій половині 2026 року сприятливий вплив Юпітера може відкрити перед ними нові професійні перспективи. Це може бути підвищення, визнання досягнень, вигідна пропозиція або можливість перейти на якісно новий рівень. Астрологи радять Скорпіонам не приховувати амбіцій і сміливіше заявляти про свої цілі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що тиждень із 17 до 23 серпня 2026 року може стати часом внутрішніх змін, переоцінки пріоритетів і пошуку нових точок опори. Астрологічні транзити, за прогнозом, підштовхуватимуть людей уважніше прислухатися до власних потреб, переглядати плани та зосереджуватися на тому, що справді має значення. Для п’яти знаків цей період може виявитися особливо вдалим.