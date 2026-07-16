На ці три знаки Зодіаку відсьогодні чекає початок кардинальної білої смуги

16 липня 2026 року для трьох знаків зодіаку може стати переломним моментом. Астрологи прогнозують, що ретроградний Плутон допоможе завершити непростий життєвий етап, переосмислити минулі події та відкрити нові перспективи. Саме цього дня багато хто зможе наважитися на рішення, які давно відкладав, і зробити крок до позитивних змін. Про це повідомляє Your Tango.

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Лев

Для Левів цей день може ознаменувати завершення періоду випробувань і внутрішньої боротьби. Астрологи зазначають, що ретроградний Плутон сприятиме глибокому аналізу власного життя, допоможе зрозуміти, від чого настав час відмовитися, щоб рухатися вперед.

16 липня представники цього знака отримають шанс залишити позаду сумніви, невпевненість і старі проблеми. Відкритість до нового досвіду та готовність змінити підхід до звичних справ можуть стати початком успішнішого етапу.

Скорпіон

Для Скорпіонів день обіцяє стати періодом довгоочікуваного полегшення. За прогнозом астрологів, вплив ретроградного Плутона додасть рішучості та допоможе остаточно визначитися з подальшими діями.

Після тривалого часу невизначеності представники цього знака можуть відчути, що знову контролюють ситуацію. Замість того щоб чекати сприятливих обставин, вони матимуть можливість самостійно змінити хід подій і поступово позбутися проблем, які накопичувалися останнім часом.

Водолій

Для Водоліїв 16 липня стане днем важливих усвідомлень. Астрологи вважають, що Плутон змусить поглянути на життя під іншим кутом і зрозуміти, що звичний комфорт уже не приносить бажаного задоволення.

Хоча представники цього знака зазвичай не поспішають кардинально змінювати своє життя, саме зараз вони можуть побачити перспективи, які раніше залишалися непоміченими. Внутрішня готовність до змін допоможе позбутися відчуття застою, відкрити нові можливості для розвитку та впевнено розпочати наступний життєвий етап.

Портал "Коментарі" вже писав, що після періоду невизначеності для деяких представників зодіакального кола починається сприятливий етап. До завершення липня астрологічні події можуть відкрити нові можливості у кар'єрі, фінансах і особистому житті. За прогнозом астрологині Белли Луни, опублікованим у YourTango, найбільше позитивних змін очікує Левів, Раків, Дів і Близнюків.