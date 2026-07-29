На ці три знаки Зодіаку у серпні чекає небувале збагачення

Астрологи вважають, що серпень 2026 року може стати періодом нових фінансових можливостей для представників трьох знаків зодіаку. За їхніми прогнозами, останній місяць літа сприятиме перегляду фінансових звичок, переоцінці життєвих пріоритетів і пошуку шляхів до стабільного достатку. Про це пише YourTango.

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На початку серпня ще відчуватиметься вплив посттіньового періоду Меркурія, який завершиться 6 серпня. У цей час астрологи радять не поспішати з великими покупками, інвестиціями чи укладанням важливих угод. Також вони зазначають, що серпневі затемнення можуть підштовхнути до змін: одне мотивуватиме діяти рішуче, інше допоможе відмовитися від того, що більше не приносить користі.

Діва. Представникам цього знака прогнозують сприятливий період для партнерства та спільних проєктів. Після переходу Венери в Терези 6 серпня зросте роль ділових контактів і взаємовигідної співпраці. Нові знайомства можуть відкрити шлях до фінансового успіху, однак астрологи рекомендують уважно обирати союзників і не поспішати з важливими рішеннями. Наприкінці місяця можуть з'явитися результати роботи, виконаної раніше.

Близнюки. Серпень стане часом переосмислення ставлення до грошей і матеріальних цінностей. Після переходу Марса в знак Рака 11 серпня зросте бажання шукати додаткові джерела доходу, запускати нові проєкти та будувати довгострокові фінансові плани. Водночас астрологи наголошують, що справжній добробут залежить не лише від заробітків, а й від внутрішнього відчуття стабільності.

Риби. Для цього знака серпень може стати періодом важливих фінансових змін. Ретроградний рух Паллади, Вести, а також Нептуна й Сатурна сприятиме перегляду бюджету, професійних цілей і ставлення до власної праці. Астрологи радять не знецінювати свої навички, адже саме вони можуть стати основою майбутнього матеріального зростання.

Портал "Коментарі" вже писав, що астрологи вважають, що 29 липня стане однією з найважливіших дат цього літа. Саме цього дня Сонце з'єднається з Юпітером у знаку Лева, створивши, на їхню думку, потужний імпульс для нових починань, сміливих рішень і позитивних змін.