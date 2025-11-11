logo_ukra

Магічна дата 11.11.2025 року: як загадати бажання, щоб воно справдилось

11.11.2025 — день відкриття «порталу бажань»: що варто зробити об 11:11, щоб не проґавити свій шанс

11 листопада 2025, 07:30
Ткачова Марія

Вівторок, 11 листопада 2025 року, вважається днем потужного енергетичного зламу — моментом, коли Всесвіт ніби відкриває "портал бажань". Поєднання дати 11.11 і часу 11:11 утворює унікальний цифровий код, який нумерологи називають дзеркальним. Це день, коли, за віруваннями, думки людини здатні буквально матеріалізуватися.

Магічна дата 11.11.2025 року: як загадати бажання, щоб воно справдилось

Дзеркальна дата 11.11 року

Цифра 1 символізує початок, силу наміру, внутрішню волю й творення власної реальності. Коли чотири одиниці сходяться одночасно в даті та часі, енергія числа посилюється вчетверо, створюючи потік, який підсилює будь-які наміри — як позитивні, так і негативні. Тому езотерики радять 11 листопада зосередитися лише на добрих думках і ясних цілях, адже Всесвіт у цей день "повертає дзеркалом" усе, що ми випромінюємо.

Особливість 2025 року полягає ще й у тому, що 11 листопада припадає на вівторок — день, яким керує планета Марс. А Марс — це символ рішучості, сили дії та початку руху. Тож цього року 11.11 — не просто момент для загадування бажань, а час, коли потрібно діяти. Будь-який крок, зроблений цього дня, може задати напрям на наступний рік.

Що варто зробити о 11:11:

Зосередьтеся на одному бажанні — головному для вас зараз.

Сформулюйте його в позитивному ключі: замість “я не хочу” — скажіть “я обираю”. Наприклад, “Я обираю любов”, “Я обираю спокій”, “Я обираю успіх”.

Уявіть, що це вже здійснилося: відчуйте запахи, кольори, звуки, емоції — усе, що зробить мрію живою.

Запишіть бажання на аркуші та покладіть його під дзеркало або в гаманець — як символ відображення і притягнення.

Що не варто робити цього дня:

Скаржитися чи обговорювати інших — негатив цього дня повертається підсиленим.

Вступати в конфлікти, особливо з близькими.

Ігнорувати натхнення — навіть маленька дія 11.11 може запустити великі зміни.

О 11:11 варто глянути у дзеркало, посміхнутися й сказати:

“Я — провідник світла, і все, що я бажаю, уже прямує до мене.”


Енергетика цього дня працює як підсилювач: усе, на що ви налаштуєтеся — добро чи страх, віра чи сумнів — повернеться до вас із ще більшою силою. Тому головне завдання 11.11 — обрати правильну хвилю, адже саме цього дня Всесвіт чує особливо уважно.

