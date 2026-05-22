Кінець травня стане страшним пеклом для цих двох знаків Зодіаку

Астрологи прогнозують непростий емоційний період для двох знаків зодіаку наприкінці травня. За їхніми словами, найближчими днями окремі представники зодіакального кола можуть зіткнутися з підвищеною тривожністю, нервовим напруженням та внутрішньою нестабільністю. Особливо це стосуватиметься Дів і Скорпіонів, яким буде важче, ніж іншим, зберігати спокій та емоційну рівновагу.

Для Дів цей період може виявитися доволі виснажливим через постійне прагнення тримати все під контролем. Представники цього знака звикли до чітких планів і порядку, однак наприкінці весни події можуть розвиватися зовсім не так, як вони очікують. Через це можливі дратівливість, втома та відчуття, що навантаження стало надмірним.

Найбільше напруга може проявитися у професійній сфері та фінансових питаннях. Дівам може здаватися, що обов’язків стає дедалі більше, а часу на відпочинок майже не залишається. Астрологи рекомендують не брати на себе занадто багато справ одночасно та дозволити собі трохи сповільнитися. Навіть короткий перепочинок допоможе уникнути емоційного вигорання.

Скорпіони також можуть пережити непростий період. За прогнозами, у них можуть загостритися старі переживання або нагадати про себе невирішені конфлікти. Емоції, які тривалий час залишалися прихованими, можуть вийти назовні та вплинути на стосунки з близькими людьми.

Через підвищену емоційність Скорпіони можуть гостро реагувати навіть на дрібні суперечки чи непорозуміння. Особливо чутливими стануть питання особистих стосунків, фінансів та внутрішнього психологічного стану. Фахівці радять представникам цього знака не ізолюватися від оточення та не накопичувати негативні емоції в собі. Відкрите спілкування, підтримка друзів і рідних допоможуть легше впоратися зі стресом та стабілізувати емоційний стан.

