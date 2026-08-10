Гроші та здоров’я підведуть уже завтра: гороскоп на 11 серпня

Зірки готують спокійний і яскравий день перед новим місяцем у Леві. Енергія сприяє завершенню справ, роздумам і зміцненню зв’язків. Варто слухати себе й не поспішати з різкими кроками.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Зірки радять Овнам зосередитися на здоров’ї й грошах. Бажано перевірити фінанси й завершити старі справи, а от великі витрати та перевтому не варто допускати.

У Тельців сімейне тепло й відпочинок на першому місці. Зірки радять провести час з близькими й подбати про спокій, але напружені розмови й активний спорт завтра не бажані.

Для Близнят здоров’я й гроші потребують уваги. Варто відпочити й переглянути бюджет, а ризиковані вкладення та нічні посиденьки зірки не радять.

У Раків сім’я й відпочинок дають сили. Бажано зміцнити стосунки й трохи розслабитися вдома, проте конфлікти й довгі поїздки не варто планувати.

Зірки радять Левам подбати про здоров’я й фінанси. Краще завершити незакінчені проєкти й перевірити витрати, а надмірну активність та імпульсивні покупки краще відкласти.

Дівам сім’я й відпочинок приносять спокій. Бажано провести вечір з близькими й подбати про себе, але сварки та важку фізичну працю не варто допускати.

У Терезів здоров’я й гроші під особливою увагою. Зірки радять спокійно переглянути фінанси й відпочити, а великі рішення й перевтому краще уникнути.

Скорпіонам сім’я й відпочинок дають гармонію. Варто зміцнити стосунки й обрати тихий відпочинок, проте напружені розмови й активні розваги небажані.

Зірки радять Стрільцям стежити за здоров’ям і грошима. Бажано завершити справи й перевірити бюджет, а ризики та довгі прогулянки сьогодні не варто планувати.

У Козорогів сімейні справи й відпочинок на першому місці. Варто провести час з рідними й розслабитися, але конфлікти й важкі навантаження зірки не радять.

Для Водоліїв здоров’я й фінанси потребують турботи. Бажано відпочити й упорядкувати витрати, а імпульсивні покупки й перевтому краще відкласти.

Рибам сім’я й відпочинок принесуть радість. Зірки радять зміцнити зв’язки й обрати спокійний вечір, проте сварки та активний спорт небажані.

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