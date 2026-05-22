Гороскоп на вихідні: в Овнів - конфлікти через гроші, у Левів - нові ідеї заробітку

Вихідними 23-24 травня астрологічні аспекти підштовхнуть багатьох людей до наведення порядку у справах, фінансах та особистих стосунках. Зірки радять не поспішати з емоційними рішеннями та більше уваги приділити здоров’ю, сімейним розмовам і плануванню бюджету.

Овнам варто уникати конфліктів з рідними через гроші. Організм потребуватиме більше сну та спокою.

Зірки радять Тельцям не робити спонтанних покупок. У сім’ї можливі важливі розмови про спільні витрати.

Близнятам ці дні принесуть бажання усамітнення. Астрологи радять не перевтомлювати нервову систему та обережніше ставитися до обіцянок.

У Раків вихідні можуть пройти в атмосфері домашнього тепла. Добрий час для примирення та відвертих розмов із близькими.

Для Левів важливо не втягуватись у суперечки. На роботі або у справах можуть з’явитися нові ідеї щодо заробітку.

Зірки радять Дівам зайнятися плануванням майбутнього. Вдалий період для наведення порядку в бюджеті.

Терезам не варто накопичувати образи через дрібниці. Фінансові рішення краще ухвалювати без поспіху.

У Скорпіонів можливе бажання змінити звичний ритм життя. Астрологи рекомендують більше уваги приділити харчуванню та не витрачати гроші на непотрібні речі.

Для Стрільців ці дні стануть сприятливими для зустрічей із друзями та родиною. Головне — не перенавантажувати себе справами й уникати ризикових витрат.

У Козорогів сім’я потребуватиме підтримки та уваги. Зірки радять у ці дні не піддаватися емоціям.

Зірки радять Водоліям не приймати поспішних рішень у грошових питаннях. У стосунках із близькими важливо уникати різких слів.

Для Риб корисними будуть прогулянки й відпочинок біля природи. У фінансах варто дотримуватися поміркованості.

