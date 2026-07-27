Гороскоп на серпень: які зміни очікують на кожен знак Зодіаку

Серпень буде яскравим, емоційним та щедрим на важливі рішення. Рух планет дасть кожному знаку свій шанс змінити життя на краще.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овнам серпень розкриє творчий потенціал. Зараз найкращий час втілювати давні задуми та запускати власні проєкти. Головне — у перші два тижні не смітити грошима й уникати спонтанних покупок.

Тельцям серпень допоможе зосередитися на домашньому затишку та стосунках з близькими. Настав ідеальний момент, щоб розібратися з побутом та навести лад на робочому місці.

Близнятам серпень принесе купу нових знайомств і корисне спілкування. Але в середині місяця зробіть паузу: прислухайтеся до організму та добре відпочиньте.

Ракам серпень пропонує навести лад у гаманці та переглянути свій бюджет. А під кінець місяця чекайте на приємні звістки від давніх друзів.

Левам серпень подарує час сяяти та втілювати найсміливіші мрії. Покажіть себе на роботі на повну та сміливо беріть ініціативу у свої руки.

Дівам у першій половині серпня краще зупинитися, розкласти все по поличках у голові та просто спостерігати. Не рубайте з плеча й утримайтеся від різких кроків.

Терезам серпень відкриває чудові можливості для спільної роботи та тусовок. А щоб вдома панувала ідилія, просто навчіться поступатися у спілкуванні.

Скорпіонам серпень обіцяє ривок у кар'єрі та нові перемоги на роботі. Але не забувайте вчасно вимикати робочий чат, щоб не перегоріти.

Стрільцям серпень сприятиме у навчанні, поїздках і відкритті нових горизонтів. Це найкращий час, щоб дізнаватися щось нове й планувати великі справи.

Козорогам серпень принесе завдання розібратися зі спільними грошима, боргами та інвестиціями. Натомість наприкінці місяця чекайте на милі сюрпризи в особистому житті.

Водоліям серпень виведе на перший план стосунки з іншими. І в бізнесі, і в коханні зараз вирішує вміння домовлятися та шукати компроміси.

Рибам серпень натякає на режим і турботу про власне самопочуття. Розгребіть свої щоденні справи, скиньте зайвий баласт і дайте собі трохи спокою.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, хто зі знаків Зодіаку наприкінці липня отримає щедру пропозицію.



