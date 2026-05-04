Гороскоп на 5 травня: у Раків - спонтанні покупки, у Дів - ризик травм

Астрологічна ситуація 5 травня визначається гармонійним поєднанням планет, що сприяє активному спілкуванню та швидкому вирішенню фінансових питань. Енергія дня спонукає до оновлення планів, проте вимагає стриманості в емоційних реакціях, особливо у стосунках з близькими людьми.

Овнам зірки рекомендують зосередитися на великих грошових транзакціях та плануванні бюджету. Не варто ігнорувати симптоми перевтоми.

Тельцям бажано влаштувати спільну сімейну вечерю. Однак категорично не варто починати ремонт або великі перестановки в оселі.

Близнятам потрібно збалансувати режим харчування та додати більше води в раціон. Зірки радять не зловживати кавою або енергетичними напоями.

Ракам краще звернути увагу на фінансовий контроль та уникати спонтанних покупок. Не треба критикувати партнерів за дрібниці.

Леви потребуватимуть відпочинку, наприклад прогулянку на свіжому повітрі або спокійне хобі. Не плануйте на цей вечір гучні вечірки.

Дівам варто зайнятися легкою йогою або розтяжкою. Зірки не рекомендують підіймати важкі предмети, щоб уникнути ризику травмування спини або суглобів.

Терезам треба зосередитися на стосунках з дітьми або молодшими родичами, проявляючи терпіння та мудрість. Не варто завтра приймати радикальних рішень щодо грошей.

Для Скорпіонів настає вдалий час для профілактики хронічних захворювань та відвідування лікарів. Не ігноруйте режим сну.

Стрільцям треба зайнятися плануванням літньої відпустки та вивченням нових туристичних маршрутів. Зірки не радять завтра позичати гроші навіть близьким друзям.

У Козорогів день пройде продуктивно, якщо рекомендувати собі більше часу на зосереджену роботу. Не варто вступати в суперечки з керівництвом.

Водоліям треба звернути увагу на стан зору та зменшити час використання гаджетів протягом дня. Для гарного відпочинку оберіть читання паперової книги.

Рибам варто відверто обговорити спільні плани на майбутнє. Зірки не радять витрачати кошти на азартні ігри або ризиковані фінансові операції.

