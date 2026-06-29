Гороскоп на 30 червня: кому зі знаків Зодіаку необхідно стежити за здоров’ям

Вівторок, 30 червня, принесе потужні астрологічні зміни, які розширять творчі можливості, підсилять відповідальність та спонукають до обережності. Цей день ідеальний для поєднання амбіцій із практичністю.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овнам зірки радять почати нові фізичні навантаження, але не варто перевантажувати організм. У фінансах бажано утриматися від великих покупок.

Тельцям краще влаштувати теплу зустріч із близькими, щоб зміцнити взаєморозуміння. Не треба ігнорувати дрібні побутові проблеми.

Близнятам бажано виділити час для хобі або прогулянки наодинці. Зірки не радять планувати активні соціальні заходи.

Ракам варто прислухатися до сигналів тіла та запровадити легкі фізичні практики. Не бажано переїдати та вживати важку їжу.

Левам краще скоротити необов'язкові витрати. Не треба погоджуватися на сумнівні пропозиції — це може призвести до помилок.

Зірки радять Дівам владнати давні непорозуміння через відверту розмову. Не варто тримати емоції в собі.

Терезам треба влаштувати день без гаджетів, щоб дати розуму перепочинок. Зірки не радять планувати важливі перемовини.

Скорпіонам краще розпочати курс вітамінів або процедур, щоб зміцнити імунітет. Не варто нехтувати сигналами втоми.

Стрільцям варто відкласти кошти на майбутнє, але не бажано вкладати в ризиковані активи.

Козорогам треба завершити відкладені побутові проєкти. Не варто брати на себе зайві зобов'язання перед родичами.

Водоліям бажано присвятити день читанню або медитації для внутрішньої рівноваги. Зірки не радять планувати активний відпочинок у великих компаніях.

Рибам варто розпочати ранкові прогулянки або легкі вправи. Не бажано перевтомлюватися та нехтувати сном.

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