Гороскоп на 29 квітня: у Близнят - конфлікти, у Риб - зайві витрати
Гороскоп на 29 квітня: у Близнят - конфлікти, у Риб - зайві витрати

Астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку: гороскоп на 29 квітня

28 квітня 2026, 20:29
Кречмаровская Наталия

У середу, 29 квітня, емоції та внутрішні відчуття вийдуть на перший план. Планетарні транзити створять атмосферу аналізу та пошуку рівноваги. У цей період варто уважніше ставитися до здоров’я, фінансів та сімейних відносин.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Для Овнів день сприятливий для турботи про здоров’я. Варто більше рухатися та уникати важкої їжі. Не перевантажуйте організм фізичною роботою.

Тельцям краще звернути увагу на фінанси. Корисно планувати витрати та уникати імпульсивних покупок. Завтра не беріть кредити чи позики.

Для Близнят важливими будуть сімейні стосунки. Варто провести час з близькими, підтримати їх морально. Не загострюйте конфлікти та не згадуйте старі образи.

У Раків завтра акцент буде на відпочинку та здоров’ї. Корисно більше часу проводити на свіжому повітрі та уникати перевтоми. Не сидіть довго за комп’ютером без перерв.

Для Левів актуальними будуть фінансові питання. Вдалими будуть інвестиції у власний розвиток. Не витрачайте гроші на речі, які не мають довгострокової користі.

Зірки радять Дівам приділити увагу сім’ї. Корисно обговорити плани та підтримати партнерів. Не ігноруйте прохання близьких.

Для Терезів важливим буде відпочинок. Варто знайти час для медитації чи прогулянки. Не перевантажуйте себе роботою.

У Скорпіонів акцент буде на здоров’ї. Корисно дотримуватися режиму харчування та уникати стресів. Не експериментуйте з дієтами.

Для Стрільців актуальні фінансові справи. Варто відкласти кошти на майбутнє. Не ризикуйте у великих інвестиціях.

Зірки радять Козорогам приділити увагу сімейним відносинам. Корисно організувати спільний відпочинок. Не залишайте близьких без уваги.

Для Водоліїв важливим стає відпочинок та здоров’я. Займіться легким спортом та не нехтуйте сном.

У Риб акцент на фінансах. Корисно планувати бюджет та уникати непотрібних витрат. Не вкладайте гроші у сумнівні проєкти.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто зі знаків Зодіаку у травні отримає несподівану відпустку.




