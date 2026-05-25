Гороскоп на 26 травня: кому зі знаків Зодіаку загрожує перевтома

Вівторок, 26 травня, пройде під впливом напружених, але продуктивних астрологічних аспектів. День підштовхує до завершення справ, пошуку балансу та уважності у спілкуванні. Цього вівторка важливо уникати поспішних рішень і не дозволяти емоціям керувати вибором.

Овнам треба уважніше ставитися до сімейних справ та не накопичувати образи. Не треба переводити суперечки у жорсткий тон, адже компроміс принесе більше користі.

Зірки радять Тельцям обережно поводитися з грошима та уникати імпульсивних покупок. Не варто вкладати кошти у сумнівні пропозиції.

Для Близнят рекомендується більше дбати про здоров’я та контролювати емоційне навантаження. Не треба ігнорувати втому або перевантажувати нервову систему.

У Раків день сприятливий для підтримки близьких. Не варто повертатися до старих конфліктів, які лише виснажують стосунки.

Левам зірки радять знайти час для відпочинку та психологічного перезавантаження. Не слід жертвувати сном або працювати без пауз.

Дівам варто уважніше ставитися до бюджету та планувати витрати наперед. Не треба ризикувати великими сумами або давати необдумані обіцянки.

Терезам треба підтримувати гармонію у стосунках та відкрито говорити про свої потреби. Зірки не радять замовчувати образи.

Скорпіонам краще приділити увагу фізичному стану та режиму дня. Не треба працювати на межі сил.

Стрільцям зірки радять відповідально ставитися до грошей та відкладати зайві витрати. Не варто робити покупки заради настрою.

У Козорогів сприятливий день для сімейних планів та домашніх справ. Зірки не радять тиснути на рідних або вимагати негайних рішень.

Водоліям варто знайти час для прогулянки чи спокійного дозвілля. Не треба перевантажувати себе інформацією та справами.

Зірки радять Рибам уважніше стежити за самопочуттям та режимом харчування. Не слід ігнорувати сигнали організму.

