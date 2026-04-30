Гороскоп на 1 травня: у Терезів - ризики з грошима, у Стрільців - сумнівні угоди

У перший день травня інтуїція може підказати правильний напрям, але може завади імпульсивність. Цього дня не варто ухвалювати різкі рішення, однак можна займатися аналізом, турботою про себе та близьких.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овнам важливо уважно поставитися до здоров’я, зокрема уникати перевтоми та недосипання. Утримайтесь від спонтанних витрат або ризикованих інвестицій.

Тельцям варто більше часу провести з родиною, оскільки можливі непорозуміння через дрібниці, які краще не загострювати. Обирайте спокійні заняття, такі як прогулянки або домашній релакс.

Близнятам потрібно уникати поспішних рішень і краще ретельно перевіряти будь-які пропозиції. Зменшіть інформаційне навантаження і дайте собі час на відновлення.

Ракам не потрібно втручатися у сімейні конфлікти. Відпочинок має бути спрямований на відновлення внутрішнього балансу, тому корисними будуть спокійні заняття або усамітнення.

Левам варто підтримувати фізичну активність, але уникати перевантажень, щоб не виснажити організм. Не позичайте гроші та не беріть на себе додаткові зобов’язання.

Зірки радять Дівам уникати критики у родині, навіть якщо є привід для зауважень. Відпочиньте на природі чи почитайте книжку.

Терезам важливо приділити увагу харчуванню та режиму дня, щоб уникнути перевантаження організму. Не ризикуйте у фінансових питаннях.

Скорпіонам не варто тиснути на близьких або вимагати швидких рішень у стосунках. Оберіть комфортний відпочинок, який принесе внутрішній спокій.

Стрільцям важливо знайти баланс між роботою та відпочинком. Проявіть обережність у фінансових питаннях і не підписуйте сумнівні угоди чи документи.

Козорогам зірки радять приділити більше уваги родині та бути більш відкритими до розмов. Зменшіть навантаження і дозвольте собі паузу для відновлення.

Водоліям варто підтримувати фізичну активність у помірному режимі та уникати екстремальних навантажень. Не поспішайте з великими покупками або вкладеннями.

Рибам краще не замикатися у собі та не уникати спілкування з близькими. Оберіть спокійний відпочинок з акцентом на емоційний комфорт і гармонію.

