Фортуна на підйомі: ці 3 знаки зодіаку входять у світлу смугу з 12 травня

З 12 травня 2026 року астрологічна ситуація змінюється для трьох знаків зодіаку, відкриваючи для них період підвищеної активності та внутрішнього підйому. Прямий рух Ліліт, за астрологічними трактуваннями, символізує перезапуск енергій, що впливають на сміливість рішень, самовпевненість і здатність діяти без зайвих вагань. Про це повідомляє Главред з посиланням на YourTango.

Фото: з відкритих джерел

Йдеться не про імпульсивні чи ризиковані вчинки, а радше про внутрішнє зміцнення характеру. Люди почнуть краще відчувати власні межі, менше сумніватися у рішеннях і активніше відстоювати особисті інтереси. Такий стан створює основу для важливих життєвих змін, коли інтуїція та впевненість стають головними орієнтирами.

Вже на початку цього періоду деякі знаки зодіаку можуть отримати несподівані можливості — як у професійній сфері, так і в особистих справах. Астрологи наголошують: головний фактор успіху зараз — швидкість реакції та готовність діяти без зайвих зволікань. Рішення, ухвалені вчасно, можуть суттєво вплинути на подальший розвиток подій.

Лев

Для Левів цей етап стане моментом повернення до власної сили. Попри природну харизму, останнім часом вони могли недооцінювати свої можливості. Тепер ситуація змінюється: з’являється більше впевненості, бажання заявити про себе та вийти з ролі спостерігача. Це час, коли ініціатива і сміливість відкривають нові перспективи.

Телець

Тельці отримують результат попередніх зусиль. Те, що довго вибудовувалося, починає приносити відчутний ефект. Раціональність, практичність і здатність швидко аналізувати ситуацію допоможуть не втратити вигідні шанси. Успіх приходитиме через уважність до деталей і своєчасні рішення.

Скорпіон

Скорпіони входять у фазу внутрішнього оновлення. Виникає чітке усвідомлення необхідності змін, а старі обмеження поступово втрачають вплив. Це період, коли рішучість переважає страхи, а бажання рухатися вперед стає визначальним. Відмова від зайвих компромісів допоможе зробити крок до нових можливостей.

"Коментарі" вже писали, що фахівці Центру прогнозування космічної погоди оновили прогноз геомагнітної активності на найближчі дні. За попередніми оцінками, суттєвих магнітних бур найближчим часом не передбачається, а ситуація на Сонці залишатиметься відносно стабільною.