Фінансовий зорепад: ці знаки зодіаку наступного тижня отримають несподівану «премію»

Наступний тиждень з 31 серпня до 6 вересня обіцяє стати по-справжньому фінансово успішним для кількох представників зодіакального кола. Розташування планет сприятиме раптовому покращенню матеріального становища. Причому гроші надійдуть з абсолютно несподіваних джерел — це може бути як офіційна премія, так і випадковий виграш, повернення старого боргу або цінний подарунок.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Астрологи виділяють три знаки зодіаку, яким зорі готують приємний фінансовий сюрприз:

Телець. Ваша наполеглива праця за останні місяці нарешті матеріалізується. Керівництво вирішить таємно відзначити ваші заслуги, тому чекайте на вагомий бонус до зарплати або пропозицію, яка суттєво підвищить ваші доходи.

Ваша наполеглива праця за останні місяці нарешті матеріалізується. Керівництво вирішить таємно відзначити ваші заслуги, тому чекайте на вагомий бонус до зарплати або пропозицію, яка суттєво підвищить ваші доходи. Лев. Для вас гроші прийдуть звідти, звідки ви взагалі не чекали. Це може бути виграш у лотерею, неочікувана виплата за давній проєкт, про який ви вже забули, або фінансова допомога від родичів. Зорі радять розпорядитися цими коштами розумно.

Для вас гроші прийдуть звідти, звідки ви взагалі не чекали. Це може бути виграш у лотерею, неочікувана виплата за давній проєкт, про який ви вже забули, або фінансова допомога від родичів. Зорі радять розпорядитися цими коштами розумно. Стрілець. Ваша інтуїція наступного тижня працюватиме на максимум. Вдала інвестиція, покупка або навіть випадкова знахідка принесе вам чималий прибуток. Також можливе повернення фінансів від давнього боржника.

Для решти знаків зодіаку тиждень буде стабільним, проте астрологи рекомендують бути уважними до дрібниць — фінансова удача любить тих, хто помічає знаки долі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що шлюб, де дружина народилася під знаком Тельця, а чоловік — Овен, схожий на танець полум'я та надійного граніту. Це союз двох сильних особистостей, які представляють стихії Вогню та Землі. Їхні планети-покровителі — войовничий Марс (Овен) та гармонійна Венера (Телець). Попри кардинальну різницю в темпераментах, цей шлюб має величезний потенціал для щасливого спільного життя, якщо партнери навчаться чути один одного.