Фінансовий зорепад: ці знаки зодіаку наступного тижня отримають несподівану «премію»

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Недилько Ксения
Наступний тиждень з 31 серпня до 6 вересня обіцяє стати по-справжньому фінансово успішним для кількох представників зодіакального кола. Розташування планет сприятиме раптовому покращенню матеріального становища. Причому гроші надійдуть з абсолютно несподіваних джерел — це може бути як офіційна премія, так і випадковий виграш, повернення старого боргу або цінний подарунок.
Гороскоп. Ілюстративне фото
Астрологи виділяють три знаки зодіаку, яким зорі готують приємний фінансовий сюрприз:
Для решти знаків зодіаку тиждень буде стабільним, проте астрологи рекомендують бути уважними до дрібниць — фінансова удача любить тих, хто помічає знаки долі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що шлюб, де дружина народилася під знаком Тельця, а чоловік — Овен, схожий на танець полум'я та надійного граніту. Це союз двох сильних особистостей, які представляють стихії Вогню та Землі. Їхні планети-покровителі — войовничий Марс (Овен) та гармонійна Венера (Телець). Попри кардинальну різницю в темпераментах, цей шлюб має величезний потенціал для щасливого спільного життя, якщо партнери навчаться чути один одного.