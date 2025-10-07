Цим знакам Зодіаку жовтень подарує другий шанс

Жовтень для деяких знаків Зодіаку стане періодом переосмислення, внутрішнього очищення та нових можливостей. Астрологічні події створюють умови для саморозвитку, перезапуску в кар’єрі та особистому житті. У деяких знаків зодіакального кола з'явиться шанс виправити помилки чи відновити важливі зв’язки.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Планетарні транзити активізують для Терезів теми краси, гармонії та стосунків. Це вдалий час, щоб примиритися, встановити довіру та переглянути пріоритети. З'явиться шанс відновити втрачені контакти з близькими чи реалізувати важливий проєкт. Новий Місяць 21 жовтня відкриє двері до нового етапу, особливо у сфері партнерства.

У Скорпіонів у жовтні з'явиться можливість для глибокого аналізу та переосмислення. Зірки радять повернутися до ідей, які раніше здавалися недосяжними. Астрологічні транзити з 22 жовтня активізують внутрішню силу та бажання змін. Другий шанс може проявитися у вигляді нової роботи, відновлення стосунків або духовного прориву.

Планетарні аспекти у жовтні активізують амбіції Стрільців. Якщо раніше ви відмовилися від важливої мети або не наважилися зробити крок — у жовтні ідеальний час повернутися до цього. Особливо сприятливими будуть дні після 14 жовтня, коли Плутон у прямому русі відкриє нові перспективи. Астрологи радять не боятися змін і діяти рішуче.

Жовтень принесе Водоліям прорив після тривалого періоду невизначеності. Планетарні транзити активізують теми трансформації та допоможуть зосередитися на внутрішніх ресурсах. Другий шанс може проявитися у вигляді несподіваної пропозиції, повернення до старого проєкту або відновлення впевненості. Зірки радять прислухатися до себе та не ігнорувати інтуїцію.

